Экс-агент ЦРУ: «салаги» из ГРУ сработали в Великобритании «паршиво»

В том, что россияне, которых Лондон обвиняет в отравлении бывшего российского агента Сергея Скрипаля, не смогли довести начатое до конца и оставили следы, нет ничего удивительного, ведь российская внешняя разведка работает «паршиво», заявил в эфире CNN эксперт канала по вопросам разведки и безопасности и экс-сотрудник ЦРУ Боб Бэр. По мысли Бэра, химатака была организована по приказу Владимира Путина с целью напугать потенциальных перебежчиков.

А со мной на связь сейчас из города Телларайд, что в штате Колорадо, выходит Боб Бэр, эксперт CNN по вопросам разведки и безопасности и бывший сотрудник ЦРУ. Боб, люди, которые, по некоторым данным, были целями покушения, всё же выжили, а убийц теперь опознали. Так себе покушение получается.



БОБ БЭР, эксперт CNN по вопросам разведки и безопасности: Это да. Вообще ГРУ работает паршиво. Я вот сегодня разговаривал с ребятами из КГБ, так вот они этих грушников называют «салагами», настолько они некомпетентные. В 2004 году их после устранения одного чеченца поймали чуть ли не в канализации; двоих тогда арестовали, да и через телефон они засветились.



Эти два убийцы, работавшие в Великобритании, — уж не знаю, как их там на самом деле зовут — тоже везде «наследили». Ну, то есть, если профессионал собирается в город типа Солсбери, он выяснит, где там висят камеры, и найдёт способ под них не попасть. А эти ребята, судя по всему, такими предварительными мерами не озаботились, а может, и просто не знали, как это делается. В общем, паршиво сработали.



Британский премьер-министр Тереза Мэй сегодня заявила, что заказ на убийство поступил от высокопоставленных представителей российских властей. Насколько высокопоставленных?



БОБ БЭР: Я думаю, что это сам Путин. То есть в России так дела не делаются — в российских вооружённых силах нет действующих без приказа бунтарей-одиночек, которые могли бы такое провернуть. А следовательно, речь о Путине. Это он дал отмашку и решил рискнуть. Изучил ли он подробно план операции, неизвестно, и мы уже никогда этого не узнаем — но это решение определённо было принято в Кремле.



Вы говорите «решил рискнуть». А зачем вообще рисковать? Зачем убивать бывшего двойного агента на территории Великобритании? Политические последствия тут очевидны, так зачем рисковать?



БОБ БЭР: Это такой сигнал, рассчитанный на внутреннего потребителя: «Мы вас везде достанем — можете бежать хоть в Великобританию, хоть в США, всё равно настигнем». Тот факт, что применялось нервно-паралитическое вещество «Новичок», просто кричит об этом — им было плевать на последствия. Всё как с бывшим офицером разведки Литвиненко — тогда они применили полоний-210, и им тоже было плевать на последствия, пусть даже по полонию и вычислили реактор, откуда он взялся. Таким образом Путин хочет дать понять: «Я контролирую всё, так что не надо меня кидать». Он ведёт себя скорее не как глава государства, а как мафиозный босс.



А что теперь будет с отношениями между Россией и Великобританией? Неужели всё будет как раньше?



БОБ БЭР: Это зависит от США. Конечно, Трампу следует поддержать реакцию Великобритании, какой бы она ни стала, но Трамп относится к Путину неоднозначно — так что посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие дни. Как бы то ни было, это беспрецедентное нападение, ведь в отношении союзника по НАТО было применено нервно-паралитическое вещество четвёртого поколения. И от того, как мы отреагируем на это, будет зависеть то, как будет в будущем вести себя Путин, — если ему это сойдёт с рук, он будет продолжать в том же духе.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 06 сентября 2018 года.