Independent: эксперты представили, как бы выглядела атака с «Новичком» в аэропорту Хитроу

Если бы атака с использованием отравляющего вещества вроде «Новичка» состоялась не в Солсбери, а в крупнейшем британском аэропорту Хитроу, это было бы катастрофой, считают эксперты по безопасности. Учитывая, что подобное нападение сложно распознать, пока власти спохватятся, сотни заражённых пассажиров успеют вылететь своими рейсами — и тогда атаку будет невозможно остановить, пишет The Independent.

По оценкам экспертов, если бы «Новичок» распылили не в маленьком городке Солсбери, как якобы было в случае отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а в крупнейшем аэропорту страны Хитроу, под его воздействие попали бы порядка 2,5 тыс. человек, сообщает The Independent.

По объёму международных пассажирских перевозок Хитроу занимает второе место в мире, и это делает его особенно уязвимым перед подобного рода нападениями. В случае применения химического оружия оно могло бы очень быстро распространиться и затронуть куда больше людей, если атаку оперативно не зафиксируют и не локализуют.

Нападение в аэропорту «стало бы катастрофой», уверен глава Исследовательского центра по изучению гражданской безопасности при Лестерском университете доктор Саймон Беннетт. По мнению эксперта, существует большая вероятность, что Хитроу мог бы подвергнуться такой атаке уже даже из-за того, что представляет для страны большую символическую значимость наряду с Вестминстером и лондонской подземкой.

Из-за того что газ мог бы очень быстро распространиться, вероятно, пришлось бы в спешном порядке закрывать целый терминал — «и не на несколько дней, а в перспективе на несколько недель». «В руках злоумышленников такое оружие может быть очень эффективным не только в плане убийства и нанесения вреда, но и в плане запугивания и причинения реального долгосрочного ущерба экономике», — объяснил Беннетт.

По расчётам компании Bruhn New Tech, занимающейся разработкой программного обеспечения для усиления мер по защите от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия, в случае осуществления атаки в Хитроу 900 людям сразу бы потребовалась госпитализация, и более 9 тыс. было бы необходимо провести дезинфекцию своих вещей, включая одежду и украшения. При этом, как признаёт компания, в своих расчетах она не учитывала ни сотрудников аэропорта, ни возможность, что «Новичок» распространится и на другие терминалы или даже другие страны, если попавшие под его воздействие пассажиры успеют свободно вылететь своими рейсами, прежде чем спохватятся власти.

Как напоминает газета, Скрипали подверглись воздействию отравляющего вещества утром 3 марта. Затем они отправились в торговый центр и паб, и только в 4 часа дня Сергея и Юлию, пребывавших в бессознательном состоянии, обнаружили на лавке в центре города. Специалисты Bruhn New Tech уверены, что если бы после контакта с предполагаемым «Новичком» россияне отправились в Хитроу и потеряли сознание в самом загруженном терминале аэропорта, последствия были бы устрашающими. Заражение продолжалось бы всё время, пока кто-либо имел непосредственный контакт с «маслянистой, бесцветной жидкостью», и распространялось по мере того, как этот человек дотрагивался бы до других людей или предметов.

При этом, как подчёркивают эксперты компании, только осознание того, что что-то не так, могло бы прийти спустя несколько часов после начала атаки. К тому моменту под воздействием вещества и его переносчиками могли бы оказаться тысячи человек. Успех спасательной операции зависел бы от того, насколько быстро удалось бы распознать химическую атаку. «Если самочувствие человека, ставшего целью нападения, ухудшилось бы вскоре после контакта с веществом, то тогда можно было бы закрыть терминал и начать всех обеззараживать. Но если эффект от воздействия вещества проявится позднее, то пытаться локализовать ситуацию будет слишком поздно», — прокомментировал директор Bruhn NewTech Эрик Юэль Эллингхаус.

Специалист подчёркивает, что в некоторых случаях локализовать атаку будет «фактически невозможно». Если действие отравляющего вещества не удастся распознать в ближайшие несколько часов, то в дальнейшем придётся отслеживать передвижение каждого пассажира, который мог быть заражён, и оцеплять все места, где эти люди могли до чего-нибудь дотронуться. «Если говорить о «Новичке», то в худшем случае его могли бы намеренно расположить в местах, которых касаются многие люди, или добавить в какие-нибудь субстанции, которые многие наносят на свою кожу».

«Как показывает нам история терроризма, главными целями становятся места наибольшего скопления народа. Так что, как мне кажется, в число главных потенциальных целей входят футбольные стадионы, концертные площадки, музеи, круизные корабли и, конечно, другие аэропорты вроде Гатвика», — подчёркивает Эллингхаус.

По мнению эксперта, власти проводят недостаточную работу по подготовке к подобным инцидентам и предотвращению угрозы терактов с применением химического оружия. Как утверждает Эллингхаус, для распознавания отравляющих веществ нужны специальные детекторы, а также особое программное обеспечение, которое поможет эффективно координировать действия и, к примеру, процесс эвакуации при атаке. Кроме того, на взгляд специалистов, необходимо усиливать разведслужбы, которые могут помочь предотвратить готовящееся нападение.