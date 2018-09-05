FT: в отравлении в Солсбери Тереза Мэй обвинила ГРУ

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, подозреваемые в отравлении в Солсбери россияне являются сотрудниками ГРУ, а сама операция была одобрена «на высшем уровне российской власти», передаёт Financial Times. При этом глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу подчеркнул, что не располагает доказательствами того, что подозреваемые действовали по приказу правительства России.

Обвинения со стороны Великобритании в отравлении в Солсбери в адрес двух граждан России, весьма вероятно, вызовут очередное охлаждение в отношениях Москвы и Лондона, пишет Financial Times.



По словам премьер-министра страны Терезы Мэй, в ходе расследования событий 4 марта этого года правительство сделало вывод о том, что россияне, подозреваемые в использовании химического оружия на британской земле, являются сотрудниками ГРУ, российского органа внешней разведки.



«Это не было просто преступной операцией. Вероятнее всего, она была одобрена за пределами ГРУ, на высшем уровне российской власти», — добавила премьер-министр.



По словам Мэй, ГРУ представляет угрозу «всем союзникам и всем гражданам» Великобритании. В связи с чем Великобритания и её партнёры используют «весь спектр инструментов аппарата национальной безопасности» для противостояния ГРУ.



При этом Мэй отметила, что в ответ на доказательства своей причастности к отравлению в Солсбери в России реагировали «искажением смысла и ложью», что лишь «усиливает их вину».



При этом глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу, назвавший подозреваемых — Александра Петрова и Руслана Боширова, — подчеркнул, что не располагает доказательствами того, что россияне действовали по приказу правительства России. Тем не менее Басу отметил, что поддерживает слова премьер-министра о причастности к отравлению Кремля.



Вместе с тем издание подчёркивает, что в России выразили недоумение озвученными Лондоном данными.



«Мы услышали или увидели две фамилии, но эти фамилии мне лично ничего не говорят, так же как и вам, я думаю. Тем более там был ещё комментарий по линии Скотленд-Ярда, что эти фамилии якобы вымышленные. Два имени. И что?» — заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.



При этом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что имена, озвученные Лондоном, России ни о чём не говорят, и призвала перейти к совместному расследованию инцидента.



«В СМИ появились заявления британских официальных лиц относительно подозреваемых по делу Солсбери и Эймсбери. Делается увязка с Россией. Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят, — сказала Захарова. — Вновь призываем британскую сторону перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов».



Тем не менее Басу подчеркнул, что у полиции достаточно данных относительно настоящих имён подозреваемых, однако они не станут раскрывать детали относительно их предыдущих визитов в Великобританию или контактов с другими россиянами во время трёхдневного визита в марте, передаёт Financial Times.