Sky News: Великобритания будет добиваться экстрадиции подозреваемых в отравлении в Солсбери

Источники Sky News подтвердили информацию о том, что правительство Великобритании намерено запросить у России экстрадицию россиян, подозреваемых в нападении с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери. При этом ожидается, что соответствующий запрос будет направлен не так скоро, как ранее утверждалось в СМИ.

Источники Sky News подтвердили информацию о том, что правительство Великобритании намерено запросить у России экстрадицию россиян, подозреваемых в нападении с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери.

При этом ожидается, что подготовка соответствующего запроса займёт некоторое время, и он будет направлен не так скоро, как ранее утверждалось в СМИ.

Вместе с тем в посольстве России в Лондоне заявляют, что не получали от Великобритании запросов на экстрадицию в связи с подозрением причастности россиян к отравлениям с использованием «Новичка».

Кроме того, как отмечается на сайте телеканала, в России поспешили назвать информацию о подготовке запроса не более чем очередным «вбросом».

Sky News напоминает, что в июле этого года появились сообщения о том, что у полиции Великобритании было двое подозреваемых в причастности к делу об отравлении. Однако позже министр безопасности Великобритании Бен Уолесс опроверг данную информацию, назвав её «дикой спекуляцией».

При этом в правительстве страны продолжают настаивать на том, что, по их мнению, за отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит именно Россия, сообщает Sky News.