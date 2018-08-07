Sky News: Великобритания будет добиваться экстрадиции подозреваемых в отравлении в Солсбери

Источники Sky News подтвердили информацию о том, что правительство Великобритании намерено запросить у России экстрадицию россиян, подозреваемых в нападении с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери. При этом ожидается, что соответствующий запрос будет направлен не так скоро, как ранее утверждалось в СМИ.
Источники Sky News подтвердили информацию о том, что правительство Великобритании намерено запросить у России экстрадицию россиян, подозреваемых в нападении с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери.
При этом ожидается, что подготовка соответствующего запроса займёт некоторое время, и он будет направлен не так скоро, как ранее утверждалось в СМИ.
Вместе с тем в посольстве России в Лондоне заявляют, что не получали от Великобритании запросов на экстрадицию в связи с подозрением причастности россиян к отравлениям с использованием «Новичка».
Кроме того, как отмечается на сайте телеканала, в России поспешили назвать информацию о подготовке запроса не более чем очередным «вбросом».
Sky News напоминает, что в июле этого года появились сообщения о том, что у полиции Великобритании было двое подозреваемых в причастности к делу об отравлении. Однако позже министр безопасности Великобритании Бен Уолесс опроверг данную информацию, назвав её «дикойспекуляцией».
При этом в правительстве страны продолжают настаивать на том, что, по их мнению, за отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит именно Россия, сообщает Sky News.
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