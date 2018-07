Sun: британская полиция «нашла» подозреваемых в отравлении Скрипалей

Газета The Sun со ссылкой на свои источники сообщила, что британская полиция установила личности злоумышленников, осуществивших покушение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери. Как отмечает издание, в Скотленд-Ярде уверены, что за покушением стоит пара наёмных убийц из России.

Британская полиция установила личности злоумышленников, осуществивших покушение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля с помощью нервно-паралитического газа «Новичок», пишет The Sun со ссылкой на свои источники.



Как сообщали британские СМИ ранее, в Скотленд-Ярде считают, что «по поручению Кремля» покушение осуществила команда из двух наёмных убийц. Предполагается, что они покинули Великобританию на следующее утро после выполнения своего задания и находятся «под защитой» президента России Владимира Путина.



«Следователи полагают, что они идентифицировали подозреваемых лиц, совершивших нападение с использованием отравляющего вещества «Новичок», через систему видеонаблюдения и перекрёстно проверили это с помощью записей людей, которые въехали в страну примерно в это же время, — приводит The Sun слова одного источника. — Они уверены, что это русские».



К такому выводу британская полиция пришла на фоне новостей о грядущем расследовании смерти Дон Стёрджесс, которая погибла после того, как вошла в контакт с «Новичком» из той же партии, от которой пострадали Скрипали.



Судя по всему, Стёрджесс подверглась воздействию дозы «Новичка», которая, по меньшей мере, в десять раз превосходила то количество яда, с которым столкнулись Скрипали. Полиция считает, что вещество находилось во флаконе из-под духов.



По данным источника издания, следователи намерены открыть уголовное дело по этому поводу. «Конечная цель всегда состояла в том, чтобы привлечь их к ответу. Очевидно, что если они покинули Великобританию, то осуществить это будет гораздо сложнее», — отметил один из собеседников The Sun.