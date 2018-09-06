Sky News: министр безопасности Великобритании назвал Путина ответственным за отравление в Солсбери

В интервью телеканалу Sky News министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что в конечном итоге, прямо или косвенно, именно президент России Владимир Путин несёт ответственность за инцидент в Солсбери. Связано это с тем, что ГРУ подчиняется Министерству обороны России, а оно в свою очередь — президенту.

Учитывая новые доказательства, которые стали достоянием общественности, и то, что вы назвали лучшими разведывательными службами во всём мире, считаете ли Владимира Путина напрямую ответственным за случившееся? Он ли отдал приказ?



БЕН УОЛЛЕС, министр безопасности Великобритании: Боюсь, что я не стану вдаваться в подробности относительно нашей разведки. Я скажу то же самое, что сказала премьер-министр: ГРУ — это орган военной разведки Министерства обороны России.

Эти люди (подозреваемые в отравлении в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов. — ИноТВ). — действующие сотрудники ГРУ. Они не уходили в отставку или что-то в этом духе, они — действующие сотрудники. Они выполняли задание. И должен сказать, что это было абсолютно прямое задание. И если бы исход не был таким печальным, это было бы даже весьма забавно. Тем не менее они выполняли задание.



Да, но кто приказывает выполнить задание?



БЕН УОЛЛЕС: ГРУ подчиняется Министерству обороны, которое подчиняется президенту России. Так что, я думаю, ключевую роль, безусловно, играет высшее руководство России, которое участвовало в принятии решения или было связано с ним. Я не буду сам рассуждать, значит ли это, что за решением стоял лично Путин или нет. Но, очевидно, что во главе правительства стоит президент России — и, прямо или косвенно, он несёт за это большую ответственность.



Дата выхода в эфир 06 сентября 2018 года.