У России был шанс доказать обратное, однако избрав излюбленную «культуру отрицания», она показала себя государством-изгоем, пишет британский писатель и эксперт по вопросам безопасности Кейр Джайлс в статье для CNN. Джайлс отмечает, что поведение России заставляет ожидать безрассудных действий с её стороны и в будущем.

Обсуждение инцидента в Солсбери на заседании Совбеза ООН предоставило России прекрасную возможность показать, что она не изгой. Однако вместо этого российский постпред при организации занял привычную для страны позицию, называя виновными в отравлении кого угодно, кроме Москвы, пишет британский писатель и эксперт по вопросам безопасности Кейр Джайлс в статье для CNN.



При этом, Россия, по его мнению, могла ослабить напряжённость и спасти остатки репутации, даже не признавая своей вины. Тот факт, что Великобритания назвала имена двух подозреваемых в отравлении стал для России шансом доказать свою непричастность, или хотя бы притвориться, что она не имеет отношения к инциденту.



Так как россияне путешествовали по настоящим российским паспортам, в России знают, кому они были выданы, а также кто покупал для подозреваемых билеты. Джайлс утверждает, что если Москва хочет хотя бы попытаться доказать, что там не отдавали приказ об устранении Сергея Скрипаля, она могла бы раскрыть личности подозреваемых.



То, что этого так и не произошло, по словам автора, доказывает, что Россия, по меньшей мере, попустительски относится к использованию нервно-паралитических веществ на территории других государств. Подтверждает это и выводы Великобритании относительно того, что операция в Солсбери была одобрена на высшем уровне российской власти.



Вместо этого постпред России при ООН предпочёл использовать сарказм и пустые отрицания, без намёка на сочувствие в адрес погибшей женщины или пострадавших людей, отмечает эксперт.



В рамках заседания Совбеза восемь стан осудили действия России или выбрали весьма двусмысленный тон, в зависимости от того, как много они потеряют, испортив отношения с Москвой. При этом сам Василий Небензя избрал излюбленную российскую стратегию. В первую очередь, отрицать любые обвинения и настаивать на отсутствии доказательств. Затем, после их предоставления, всё отрицать, заявляя, что доказательства липовые.



Кроме того, на заседании выступили с требованиями предоставить больше доказательств против подозреваемых россиян. В связи с этим Джайлс предполагает, что в скором времени публике будут представлены новые улики. Исключением станут основные доказательства, которые должны быть представлены в суде, а не в СМИ.



Это вновь позволит России спекулировать на тему утаивания Великобританией деталей расследования, или утверждать, что имеющиеся данные сфабрикованы. При этом Россия предпочла бы видеть все доказательства по делу, так как в таком случае сумела бы оценить возможности британских полиции и разведки по предотвращению или расследованию будущих атак.



Однако уже раскрытые доказательства будут способствовать дальнейшему продвижению расследования. Так, родственники или друзья подозреваемых вскоре могут захотеть поделиться известной им информацией со СМИ. Это позволяет Джайлсу предположить, что вскоре нам откроются настоящие имена «Петрова» и «Боширова».



Тем временем, имея шанс показать себя «ответственной страной, которая высоко ценит нормальные, конструктивные отношения с остальными государствами», Россия демонстрирует укоренившуюся «культуру отрицания», не позволяющую ей признать всю «отвратительность» своих действий. Это свидетельствует об опасности очередных безрассудных действий со стороны России в будущем, предупреждает Джайлс в статье для CNN.