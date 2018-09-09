Libération: Лондон рассказал о подозреваемых по делу Скрипалей, чтобы отвлечь внимание от брексита

Великобритания уже какое-то время была знакома с личностями подозреваемых в отравлении Скрипалей, однако решила обнародовать их имена лишь сейчас, чтобы отвлечь внимание от брексита и в целом напомнить про это дело, приводит Libération мнение политолога Марка Галеотти. По словам эксперта, отношениям Москвы и Лондона дальше уже некуда ухудшаться, поэтому новых санкций ждать не стоить, а всё остальное — лишь риторика.

Лондон назвал имена подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, и, по мнению политолога Марка Галеотти, который дал интервью Libération, это новый необходимый для Великобритании этап в этом деле. Он отмечает, что отношениям Москвы и Лондона уже некуда дальше ухудшаться.

Лондон пообещал в качестве ответа провести кибератаки против ГРУ, но общественность никогда не сможет узнать, произойдут ли они на самом деле. Поэтому в основном используется жёсткая риторика, а новых серьёзных санкций, по мнению Галеотти, не будет. «Мы погрязли в полухолодной войне», — приводит издание слова эксперта.

Нынешние заявления про подозреваемых, по мнению Галеотти, призваны лишь отвлечь британцев от брексита. Кроме того, с момента отравления прошло уже полгода, и тем самым Лондон рассчитывает освежить воспоминания о нём и «не дать делу Скрипалей прозябать в архивах». По словам эксперта, британские власти давно знакомы с именами подозреваемых, и в какой-то момент им нужно было их огласить, чтобы их не заподозрили в том, что они работают безрезультатно.

Помимо всего прочего, как показали опросы общественного мнения, проведённые в апреле-мае, только 49% респондентов верили тогда, что Путин был причастен к делу Скрипалей, и с этим нужно было что-то делать.

Что же касается самих подозреваемых, то, по мнению Галеотти, они не могли не оставить следов. Им нужно было получить британскую визу, проехать через весь Лондон, «самый напичканный видеокамерами город мира». Поэтому Россия, по его словам, прекрасно знала, что их опознают, отсюда и использование фальшивых имён.

Что же касается самого отравляющего вещества, то, как только сосуд с ним распечатан, оно становится крайне опасно для самого носителя. Поэтому исполнителям отравления необходимо было быстро избавиться от ёмкости, и сопутствующие жертвы, которые могли случайно отравиться, по словам эксперта, уже не имели никакого значения.

Политолог отмечает, что Россия действует методами военного времени. В мирное время спецслужбы собирают информацию. В военное — они склоняются к тому, чтобы брать на себя исполнительную функцию, быть замешанными в убийствах, саботаже. Они больше рискуют, меньше обращают внимание на политические последствия. В целом, российская разведка мало отличается от американской или британской, но у них разные ожидания и правила работы.

По словам Галеотти, в России предателей, конечно, не любят, но многие перебежчики живут на Западе и целью для спецслужб не являются. После того, как Скрипаля обменяли, у России не было никаких причин следить за ним. По правилам, после обмена агент выходит из игры, но Скрипаль продолжал действовать, в частности по Испании и Украине. И с этим, по мнению Галеотти, Россия мириться не могла. Кроме того, по его словам, Путин хотел тем самым послать Великобритании сигнал, поэтому спецслужбы и прибегли к не самому логичному яду, который оставляет за собой буквально подпись, рассказал политолог в интервью Libération.