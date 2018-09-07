Британский политолог: что бы кто ни говорил, в ГРУ тупицы не работают

Несмотря на распространённое мнение о том, что в деле отравления Скрипалей «агенты ГРУ» сработали крайне непрофессионально, эту организацию не стоит считать «кучкой душегубов-полудурков», пишет для Foreign Policy британский политолог Марк Галеотти. По мнению эксперта, покушение изначально было спланировано таким образом, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания, а сами «агенты» не питали никаких иллюзий, что в век высоких технологий им удастся сохранить инкогнито.

Спустя шесть месяцев после покушения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери, наконец, начали поступать новости о том, кто стоял за этой атакой. В совершении этого преступления британские следователи подозревают агентов ГРУ — разведслужбы, в которой в своё время работал и сам Скрипаль, пишет для Foreign Policy политолог Марк Галеотти.

«С одной стороны, все эти предполагаемые связи являются доказательством агрессивной политики ГРУ, которой западные правительства должны остерегаться. С другой же, чрезмерное внимание к этой службе, как и новейшие интерпретации, в которых говорится о её мнимой неуклюжести, представляют опасность», — считает эксперт.

Информация о вероятных убийцах появилась 5 сентября, когда помощник комиссара лондонской полиции Нейл Басу заявил о том, что его ведомство считает главными подозреваемыми двух россиян, известных под именами Александр Петров и Руслан Боширов. По данным полиции, злоумышленники прибыли из Москвы в Великобританию в пятницу 2 марта. На следующий день в лондонском отеле они подготовили для покушения нервно-паралитический газ «Новичок». В воскресенье они прибыли к дому Скрипалей в Солсбери, смазали дверную ручку ядом, избавились от флакона с отравляющим веществом в ближайшем парке, после чего отправились в аэропорт, а оттуда — в Москву.

Во время своего выступления в парламенте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что эти два россиянина являются сотрудниками ГРУ — ведомства, которое она описала как «крайне дисциплинированную организацию с чётким порядком субординации». Хотя во время своей речи Мэй не упомянула имя Владимира Путина, она чётко намекнула на то, что российский лидер знал о планах Петрова и Боширова.

«Эта операция была санкционирована, — подчеркнула Мэй. — Практически наверняка она получила одобрение за пределами ГРУ в высших эшелонах российского государства».

В этом отношении, по мнению Галеотти, Мэй абсолютно права. Хотя многочисленные российские ведомства обладают серьёзной долей самостоятельности в проведении своих акций, для крупных операций, грозящих потенциально крупными международными последствиями, нужна отмашка Кремля.

Кроме того, продолжает автор, не было обычных признаков того, что некий сотрудник или всё его ведомство перегнуло палку: ничего не слышно ни о загадочных увольнениях, ни об утечках информации. «Вне зависимости от того, приказал Путин осуществить эту атаку или, что более вероятно, просто её одобрил, это, без всяких сомнений, была государственная операция», — уверен Галеотти.

«Вероятная причастность Путина» породила в СМИ целый шлейф статей о ГРУ, о его методах работы и о том, почему его поймали за руку. Этот интерес можно понять, однако он сулит потенциальными проблемами. Эта российская спецслужба, которая на самом деле называется Главное управление Генерального штаба, более известна под своим старым названием ГРУ и фигурирует в расследовании «вмешательства» в американские выборы, а также подозревается в том, что она сбила гражданский авиалайнер над Украиной в 2014 году.

Кроме того, ГРУ имеет репутацию ведомства, идущего на такие риски, на которые не отваживаются их зарубежные коллеги. Оно также контролирует российский спецназ, а его сотрудники гордятся своей воинской культурой: задание должно быть выполнено любой ценой.

Однако ГРУ — это совсем не единственная спецслужба, напоминает автор. Серверы Демократической партии, по словам эксперта, «взломала» другая команда, относящаяся либо к СВР, либо к ФСБ. Первая стояла за знаменитой программой «шпионов-нелегалов» в США, в то время как вторая была замешана в «глобальной кампании по троллингу и дезинформации».

В ответ на покушение на Скрипаля Великобритания пообещала активизировать свои операции против ГРУ с целью «разгрома сетей» этого ведомства, а также организовать киберкампанию для того, чтобы осложнить ему коммуникации. По мнению политолога, в этом нет ничего плохого, так как это часть работы контрразведки.

«Однако опасность заключается в том, что зацикленность на ГРУ ведёт к отвлечению внимания от других угроз. Как у ФСБ, так и СВР есть лицензия на убийство, к которой они порой прибегают; обе спецслужбы активно действуют в Великобритании, Европе и Северной Америке. Делать акцент на одном только ГРУ — это всё равно что гоняться за Петровым и Бошировым, по сути, устроив войну ради ликвидации нескольких рядовых. Приказ пришёл из Кремля, и ГРУ — это лишь один из инструментов в его распоряжении», — подчёркивает Галеотти.

Однако зацикленность на ГРУ беспокоит далеко не так, как новое распространённое мнение о том, что эта организация — это всего лишь «кучка полудурков-душегубов». Британский министр безопасности Бен Уоллес, например, отметил, что эта операция «была скорее в духе Джонни Инглиша, чем Джеймса Бонда». Для доказательства этой точки зрения в ход шли все аргументы: опознание предполагаемых убийц, гибель постороннего человека, а также сам факт неудачного покушения на Скрипалей.

Однако это мнение глубоко ошибочно. Во-первых, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выжили только благодаря удачному стечению обстоятельств и наличию неподалёку от Солсбери британской химической военной лаборатории. Если бы не это, то всё могло бы пойти по-другому.

Во-вторых, Москва вряд ли питала иллюзии на тот счёт, что её оперативникам удастся сохранить инкогнито, так как на дворе стоит век камер наблюдения и туристических виз. Несомненно, что «Петров» и «Боширов» — это «легенды». По всей вероятности, убийцы взяли себе личности непричастных лиц, или же их биографии были созданы с нуля для создания видимости того, что это реальные люди.

В стиле ГРУ выполнять задания любой ценой, и это означает, что гибель невинных людей и даже «засвечивание» агентов нельзя считать неудачей. Более того, учитывая, что эта операция ставила перед собой целью как ликвидацию одного предателя, так и отправку сигнала Лондону, вся эта шумиха могла стать «скорее изюминкой, нежели проколом».

Политолог считает, что если бы русские хотели только ликвидировать Скрипаля, то для этого они могли прибегнуть к куда более простым, дешёвым и тихим методам. Однако если вспомнить слухи о том, что Скрипаль рассказывал эстонцам о российских секретах и даже, возможно, помогал украинцам, то Москва вполне могла решить дать понять Лондону, что ей совсем не смешно.

ГРУ, как считает Галеотти, использовало российский нервно-паралитический газ, который нельзя сварганить в школьной лаборатории, для того чтобы у России была возможность отмести все обвинения, ясно дав понять, кто реально стоит за атакой.

«Хотя апологеты Москвы могут говорить, что атака была «слишком очевидной» для настоящей российской операции, Кремль может откинуться в кресле, понимая, что британское правительство знает, кто именно здесь замешан. Миссия выполнена», — подводит итог Марк Галеотти.