NYT: отравление Скрипаля может быть связано с его работой на испанскую разведку

Как стало известно The New York Times от неофициальных представителей спецслужб Испании, они сотрудничали с Сергеем Скрипалём. По мнению автора статьи, это могло послужить причиной для того, чтобы его попытались отравить как в назидание другим, так и из-за его конкретных действий.
Сергей Скрипаль, оказывается, в последние годы сотрудничал с правоохранительными органами Испании, которые занимаются борьбой с российской организованной преступностью на своей территории, пишет The New York Times. И этот факт, поведанный неким высокопоставленным испанским чиновником, проливает новый свет на его отравление, которое вызвало напряжённость в отношениях между Россией и Западом.
Так, вместо того чтобы вести уединённую жизнь на пенсии, бывший сотрудник ГРУ делился информацией с разведкой Чехии и Эстонии, а также, как теперь стало известно, и Испании. Это роднит его с другим бывшим российским агентом Александром Литвиненко: испанские власти признали, что привлекали Литвиненко к работе по поимке представителей российской организованной преступности в Испании.
Сам Скрипаль с Испанией связан уже давно: в середине 1990-х ещё во время работы на ГРУ он служил в Мадриде под прикрытием сотрудника российского посольства. По сведениям Москвы, именно тогда Великобритания его и завербовала. Но в последние годы, уже после ареста, обмена шпионами и обоснования в Англии, Скрипаль возвращался в Испанию и встречался с представителями испанской разведки. Содержание и подробности этих встреч засекречены.
В марте этого года Скрипаль и его дочь были отравлены редким ядом, и Лондон обвинил в этом Москву, напоминает автор статьи. В качестве исполнителей там называют двух сотрудников ГРУ. По мнению Великобритании, таким образом бывшие коллеги хотели отомстить Скрипалю. Однако автор статьи задаётся вопросом: за что именно они могли мстить? Было ли это символическим нападением, предупреждением для других российских агентов или же Скрипаль чем-то конкретно им насолил?
Все годы после переезда в Великобританию Сергей Скрипаль вёл открытую жизнь. При этом с разрешения британских спецслужб он ездил в Чехию в 2012-м и в Эстонию в 2016 году, где делился своими знаниями и опытом работы российской разведки. Возможно, он выдал некую информацию, которая способствовала поимке российских агентов под прикрытием, предполагает автор статьи.
При этом во всей этой истории Испания стоит особняком, поскольку после развала Советского Союза это был рай для боссов российской организованной преступности и для коррумпированных чиновников. То, что Скрипаль приезжал в Испанию, там подтверждают. Но не оглашают подробностей. При этом его коллеги отмечают, что он мог бы оказать огромную помощь в преследовании российских преступников. Представитель испанской полиции, с которым общалось издание, сказал, что в Испании были плохо знакомы с феноменом российской преступности, а такие люди, как Скрипаль и Литвиненко, обладали знанием реальной обстановки.
То, что они работали с Литвиненко, испанские власти признали. Как утверждает адвокат его семьи, Литвиненко якобы собирался отправиться в Испанию и поделиться некой информацией о связях российской организованной преступности с Кремлём, но его убили, прежде чем он успел это сделать.
Однако бывшие коллеги Скрипаля отмечают, что в российской традиции укоренена генетическая антипатия к предателям, и если и расправляться с ним, то мечом, а не ядом, пишет The New York Times.
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