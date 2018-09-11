Guardian: «американская исключительность» не оставила шанса международному правосудию

Нападки администрации Трампа на Международный уголовный суд продемонстрировали неприглядное лицо американской исключительности, пишет The Guardian.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил в Вашингтоне с речью под названием «Защита американского конституционализма и суверенитета от международных угроз». Это название изначально звучало довольно безобидно, хотя и немного помпезно.

Однако на деле эта речь оказалась «на данный момент самой разрушительной и безудержной атакой» на нынешний базирующийся на правилах миропорядок и на его юридический флагман — Международный уголовный суд (МУС), подчёркивает издание.

Грубо говоря, выступление Болтона представляло собой полномасштабный призыв со стороны Дональда Трампа покончить с ведущим мировым уголовным трибуналом — МУС, а вместе с тем покончить и с самим понятием международного правосудия. Советник Трампа по нацбезопасности в данном случае выступил лишь в качестве исполнителя, уверено издание. Теперь существует серьёзная вероятность того, что Америка преуспеет в своих начинаниях.

Трамп не зря выбрал на пост советника по нацбезопасности Джона Болтона, поскольку последний — подходящий для этого дела «убийца», отмечает The Guardian. Вместе со своими коллегами-ястребами: Полом Вульфовитцем и Ричардом Перлом — Болтон в 2003 году, во времена Джорджа Буша — младшего, активно добивался незаконного военного вторжения в Ирак.

И теперь, не обращая внимания на прошлые ошибки и не желая учиться на них, Болтон настроен на свержение иранского режима.

«И в этот раз он вряд ли позволит, чтобы соображения законности представляли собой какую-либо помеху», — отмечается в статье.

Как и многие американские консерваторы, Болтон всегда «питал отвращение» к МУС. Хотя этот суд начал свою работу ещё в 2002 году, на данный момент Римский статут, на основе которого он и был образован, ратифицировали лишь 123 страны. При этом США, Россия, Китай, Индия и другие страны, например Израиль, либо не ратифицировали этот документ, либо отвергли его.

Однако это не помешало США применять «вопиющие» двойные стандарты. Так, Вашингтон часто поддерживал судебные разбирательства МУС, когда те соответствовали американским интересам.

Отказ крупных держав действовать в рамках единых для всех правил ослабил Международный уголовный суд, который часто критиковали за то, что он в своих расследованиях фокусирует внимание на странах, обладающих меньшим богатством и влиянием, прежде всего на странах Африки.

Однако ситуация изменилась в 2012 году, когда главным прокурором МУС стала Фату Бенсуда. Именно её инициатива открыть официальное расследование возможных преступлений, совершённых американцами и «Талибаном»* в Афганистане с 2001 года, серьёзно встревожила Вашингтон. Если судить по формальным признакам, Соединённым Штатам нужно за многое ответить: и за предполагаемые незаконные убийства и аресты, и за пытки, и за массовые жертвы среди мирного населения, которые могут быть квалифицированы как военные преступления.

Бенсуда также открыла предварительное расследование предполагаемых военных преступлений граждан Британии в Ираке, совершённых в период с 2003-го по 2008 год, ведь Лондон ратифицировал Римский статут, и британцы несомненно подпадают под юрисдикцию этого суда.

Если США всё же введут против МУС санкции, то для данного суда это станет фатальным ударом. Африканские страны могут поддаться искушению выйти из юрисдикции этой организации. А страны, не ратифицировавшие Римский статут, могут либо ограничить сотрудничество с МУС, либо вообще отказаться от него.

Крах Международного уголовного суда с радостью восприняли бы в России, где «режим Владимира Путина» разделяет враждебное отношение Трампа к транснациональным правовым нормам и стандартам и его стремление действовать безнаказанно. В настоящее время Москве грозит предварительное расследование по Украине.

Китай, который также ни во что не ставит международное право по вопросам Южно-Китайского моря и Тайваня, тоже, скорее всего, не станет сожалеть о закрытии МУС. Однако инициатива США предвещает очередное столкновение Вашингтона с Европой, где Международный уголовный суд пользуется большим уважением.

Вообще «демарш» Джона Болтона отлично вписывается в избранную Соединёнными Штатами модель односторонних действий. Так, Вашингтон уже покинул Совет ООН по правам человека, вышел из многостороннего соглашения по ядерной программе Ирана, а также из Парижского соглашения по климату. Кроме того, США создали новые торговые и пошлинные барьеры и пригрозили выйти из НАТО и ВТО.

«Трамп заявляет, что борется за суверенитет США. Но для остального мира всё это выглядит как неприемлемое лицо американской исключительности», — подытоживает The Guardian.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.