Bild: ЕС пытается перехитрить США ради торговли с Ираном

Европа идёт на открытую конфронтацию с США и пытается обвести Трампа вокруг пальца, пишет немецкий таблоид Bild. Федерика Могерини заявила о намерении нескольких стран ЕС создать с Россией и Китаем новый финансовый институт, который позволит участникам вести дела с Ираном на законных основаниях, не вступая в противоречие с американскими санкциями.

ЕС хочет обхитрить Трампа и вместе с Россией и Китаем идёт на открытую конфронтацию с США в политике по Ирану, пишет немецкий таблоид Bild.

Для спасения ядерного соглашения с Тегераном после выхода США из договора ряд стран решил создать институт, который позволит продолжать на законных основаниях вести торговлю с Ираном, несмотря на американские санкции. Об этом сообщила в Нью-Йорке уполномоченная ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини.

Выйдя из ядерного соглашения с Ираном, США снова ввели против него санкции, напоминает издание. Эти санкции сейчас, по сути, ставят компании из других стран перед выбором: поддерживать деловые отношения с США или с Ираном, поясняется в статье. Многие крупные фирмы из-за американских ограничений вынуждены уйти из Ирана.

Как сообщает немецкий таблоид, перед тем как сделать заявление, Могерини встретилась за закрытыми дверями с представителями Германии, Великобритании, Франции, России и Китая, а также Ирана. Все эти страны глубоко сожалеют о выходе США из ядерного соглашения с Тегераном и вводе санкций, сказала Могерини.

Участники встречи сошлись на том, что Иран должен в полном масштабе выполнять обязательства по ядерной сделке — это подтверждают 12 отчётов международных ведомств по атомной энергетике. По итогам встречи представители собравшихся стран в присутствии министра иностранных дел Ирана подписали документ. Участвовавшие во встрече страны хотят создать институт, который позволит их компаниям поддерживать деловые связи с Ираном, не вступая в конфликт с американскими санкциями.

Как напоминает Bild, несмотря на то что Иран выполняет условия ядерного соглашения, в августе США снова ввели в отношении государства экономические санкции. Этот шаг правительство США обосновало тем, что Иран якобы финансирует террористические организации, разрабатывает баллистические ракеты и угрожает Израилю. В начале ноября должен быть введён новый пакет санкций, при помощи которого США хотят пресечь экспорт нефти из страны.

Значительная часть политики США по Ближнему Востоку направлена против Тегерана, утверждает немецкий таблоид. По словам госсекретаря США Майка Помпео, Иран является одним из крупнейших, если не самым крупным государством, поддерживающим терроризм. Советник по безопасности Джон Болтон добавил, что политика США, однако, не направлена на свержение правительства в Тегеране.

Как подчёркивает издание, США сделали ограничение для Ирана возможности действий ключевой темой для всего заседания Генеральной ассамблеи ООН. В среду Трамп хочет провести заседание Совета Безопасности по Ирану. Вполне вероятно, что это приведёт к разногласиям с такими членами Совета, как Великобритания, Франция, Китай и США, отмечает Bild.