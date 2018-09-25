WP: Болтон заявил, что США останутся в Сирии до тех пор, пока оттуда не уйдёт Иран

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединённые Штаты останутся в Сирии до тех пор, пока на её территории действуют иранские силы, сообщает The Washington Post. Таким образом он дал понять, что администрация Трампа решила не ограничивать миссию Вашингтона в этой арабской стране одной лишь победой над «Исламским государством»*.

«Мы не собираемся уходить до тех пор, пока иранские войска находятся за пределами иранских границ. Это также касается и подконтрольных Ирану сил и иранских ополченцев», — подчеркнул Болтон.

Советник Дональда Трампа выступил с этими заявлениями в Нью-Йорке накануне выступления президента США на Генассамблее ООН. Болтон тем самым напрямую привязал вывод американских войск из Сирии к уходу иранских сил из этой страны.

Тегеран, как напоминает The Washington Post, присоединился к России и ливанской группировке «Хезболла» для того, чтобы поддержать сирийского лидера Башара Асада в продолжающейся уже почти восемь лет войне.

На протяжении нескольких лет Пентагон заявлял, что военная миссия США в Сирии завершится, как только поддерживаемые Вашингтоном силы разобьют «Исламское государство» и займут территорию, которая в своё время находилась под контролем этой террористической группировки. До настоящего времени противодействие иранским силам не было частью военной миссии США.

Между тем, как отмечает The Washington Post, пока американские военные не получали от Белого дома приказов внести изменения в свою операцию в Сирии на противодействие Ирану.

Так, министр обороны США Джеймс Мэттис, выступая в Пентагоне через несколько часов после заявлений Болтона, подчеркнул, что целью военной миссии Вашингтона всё ещё остаётся победа над ИГ.

«Прямо сейчас наши войска находятся в Сирии с одной целью, и эта цель, которая была одобрена ООН, — победа над ИГ. Наши войска находятся там лишь для этого», — отметил глава Пентагона.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.