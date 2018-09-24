Болтон: с новой киберстратегией США пойдут в наступление на «вредителей»

20:32 Сотрудники коммунальных служб Москвы перешли на усиленный режим работы из-за ливня Сотрудники ГУП «Мосводосток» перешли на усиленный режим работы в столице в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает m24.

20:25 В Минобороны России представили дополнительные данные по крушению Ил-20 Министерство обороны России представило дополнительные данные по инциденту с крушением российского самолёта Ил-20 в Сирии, полученные с индикатора пункта боевого управления системы С-400 с авиабазы «Хмеймим».

20:22 Дубль Ари принёс победу «Краснодару» над «Крыльями Советов» в матче РПЛ «Краснодар» на выезде одержал крупную победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

20:22 Эксперт оценил перспективы новой встречи Трампа с Ким Чен Ыном Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление американского президента Дональда Трампа, который сказал, что его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может состояться «достаточно скоро».

20:21 В Петербурге автозаводы увеличили производство на 7% В Санкт-Петербурге автозаводы увеличили производство в январе — августе 2018 года на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщает kp.ru.

20:19 Эксперт оценил перспективы новой встречи России, ЕС и Украины по транзиту газа Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности по газовым вопросам Алексей Гривач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы новой встречи России, Евросоюза и Украины по транзиту газа.

20:19 Пранкер Лексус прокомментировал заявление Порошенко о «самой сильной армии» Пранкер Алексей Столяров, более известный как Лексус, прокомментировал Nation News заявление президента Украины Петра Порошенко о «самой сильной армии».

20:18 Суд в Москве продлил срок ареста бывшему замглавы МЧС России Шлякову Тверской суд Москвы продлил до 13 декабря арест бывшему первому заместителю главы МЧС России Сергею Шлякову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере.

20:09 Стали известны претенденты на премию ТЭФИ-2018 Комитет индустриальных телевизионных премий объявил финалистов ТЭФИ-2018. Премия вручается за достижения в области телевизионных искусств.

20:07 Хорватский футболист Пиварич объяснил, почему не пожал руку Путину после финала ЧМ-2018 Защитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии по футболу Йосип Пиварич объяснил, почему не пожал руку Путину после финала чемпионата мира 2018 года.

20:00 Посольство США выдало визу советнику Антонова Посольство США в Москве сообщило о выдаче визы советнику посла России в США по консульским вопросам Сергею Трепелкову. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter американской дипмиссии.

19:49 Мужская и женская сборные России стартовали с побед на шахматной Олимпиаде в Грузии Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Уганды в стартовом поединке шахматной Олимпиады, которая проходит в грузинском Батуми.

19:46 Богданов и посол Сирии обсудили усилия по нормализации ситуации в САР Заместитель министра иностранных дел России, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провёл переговоры с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом.

19:42 Нетаньяху заявил, что поставка С-300 в Сирию «увеличит риски» в регионе Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что передача современного зенитного ракетного комплекса С-300 Сирии «увеличит риски» в регионе.

19:31 «Салават Юлаев» на выезде разгромил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ Уфимский «Салават Юлаев» на выезде разгромил челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

19:30 Отопительный сезон в Москве начнётся 25 сентября В Москве во вторник, 25 сентября, начнётся отопительный сезон. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

19:28 Власти создадут комиссию для оценки ущерба в Армянске Власти планируют создать комиссию для оценки ущерба в Армянске, сообщают «Аргументы неделi».

19:27 Луценко решил судиться с украинскими СМИ из-за сообщений о покупке им виллы на Сейшелах Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко намерен подать иск в суд в отношении украинских СМИ в связи с распространением информации о приобретении им виллы на Сейшельских островах за $5 млн.

19:26 Эксперт прокомментировал лишение Порошенко звания почётного гражданина Вероны Эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков в беседе с ФАН прокомментировал лишение президента Украины Петра Порошенко звания почётного гражданина Вероны.

19:22 Во Всероссийском союзе студентов прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя Заместитель председателя Всероссийского союза студентов России Михаил Гусев в беседе с m24 прокомментировал предложение вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой о повышении возрастного ценза продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.

19:20 Тренер Чайковская оценила возможности фигуристки Трусовой Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Елена Чайковская в беседе с kp.ru оценила возможности Александры Трусовой.

19:19 Эксперт оценил перспективы возможной встречи Трампа и Рухани Независимый журналист, политолог, аналитик Александр Асафов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы возможной встречи президента США Дональда Трампа и лидера Ирана Хасана Рухани.

19:18 Пробки в Москве достигли максимальных 10 баллов Пробки в столице в понедельник, 24 сентября, достигли максимальных 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

19:17 Родившемуся в петербургском метро ребёнку сделают специальный подарок Родившемуся в Петербургском метрополитене ребёнку сделают специальный подарок, сообщает kp.ru.

19:16 Эксперт прокомментировал реакцию США на рекордные показатели урожая и экспорта пшеницы в России Доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения СМИ о том, что в США считают угрозой благосостоянию американских фермеров рекордные показатели урожая и экспорта пшеницы в России.

19:14 Обладатель Кубка Стэнли Джионта решил завершить карьеру Обладатель Кубка Стэнли американский хоккеист Брайан Джионта принял решение завершить карьеру.

19:11 МИД выразил протест послу Норвегии после задержания россиянина в Осло МИД России вызвал посла Норвегии в Москве Руне Ресаланда и выразил ему протест в связи с задержанием в Осло российского гражданина, заявили в пресс-службе ведомства.

19:09 В Минкультуры назвали сроки устранения выявленных Генпрокуратурой нарушений В Министерстве культуры рассказали о сроках устранения нарушений законодательства об охране памятников археологии, которые были выявлены Генеральной прокуратурой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

19:05 Болтон не исключил эскалации ситуации в связи с поставкой С-300 в Сирию В администрации президента США Дональда Трампа предупредили о том, что поставка Сирии современного зенитного ракетного комплекса С-300 может стать «большой ошибкой», и заявили о необходимости пересмотреть данный вопрос.

19:05 Глава МИД Польши рассказал о переговорах о размещении базы США в стране Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что вопрос размещения военной базы США на польской территории находится в стадии обсуждения. Об этом сообщает РИА Новости.

18:58 Марина Бутина рассказала об отношениях её сестры с Полом Эриксоном Марина Бутина, сестра арестованной в США Марии Бутиной, в беседе с RT рассказала об отношениях россиянки с американцем Полом Эриксоном.

18:56 Помпео намерен встретиться с Лавровым на полях ГА ООН Госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерении провести встречу на полях Генассамблеи ООН с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

18:54 В Партии социалистов РМ назвали провокацией отстранение Додона Председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный прокомментировала RT решение Конституционного суда о временном отстранении Игоря Додона от исполнения обязанностей президента.

18:50 Цена нефти Brent превысила $81 впервые с ноября 2014 года Цена на нефть марки Brent превысила $81 за баррель впервые с 21 ноября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

18:44 Сироткин поделился ожиданиями от Гран-при «Формулы-1» в России Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин поделился ожиданиями от Гран-при «Формулы-1» в Сочи, который пройдёт с 28 по 30 сентября.

18:44 США не намерены ослаблять давление на Северную Корею Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп не намерен ослаблять давление на КНДР, несмотря на то что его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном привела к положительным результатам.

18:39 В Краснодарском крае осудили двух обвиняемых в совершении серии разбойных нападений Краснодарский краевой суд вынес приговор в отношении мужчины и женщины, обвинявшихся в серии разбойных нападений. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Антона Лопатина.

18:35 Сестра Бутиной опровергла сообщения NYT о её «попытках» организовать встречу Путина и Трампа Марина Бутина, сестра арестованной в США Марии Бутиной, в разговоре с RT прокомментировала сообщения The New York Times о том, что россиянка несколько раз якобы пыталась организовать тайную встречу лидеров России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа.

18:32 Сенцов стал почётным гражданином Парижа Городской совет Парижа объявил осуждённого в России за терроризм Олега Сенцова почётным гражданином города, сообщила мэр Парижа Анн Идальго.

18:27 Путин обсудил с Нетаньяху крушение Ил-20 в Сирии Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого обсудил крушение российского самолёта Ил-20 в Сирии.

18:26 Аксёнов назвал корытами прошедшие под Крымским мостом корабли Украины Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал корабли Военно-морских сил Украины, прошедшие под арками Крымского моста, ржавыми корытами.

18:22 Главный тренер сборной Испании Луис Энрике: VAR — лучшее, что может случиться с футболом Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике оценил введение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в национальном чемпионате.

18:18 СМИ сообщили о возможной отставке заместителя генпрокурора США Розенстайна Заместитель генерального прокурора Соединённых Штатов Род Розенстайн может подать в отставку. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

18:12 Москалькова назвала слишком суровым наказание пенсионеру за выросший в его огороде мак Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает слишком суровым уголовное наказание для пенсионера из Перми, которого приговорили к одному году лишения свободы условно за выросший в его огороде мак.

18:08 Российский боец Халиев обратился к Макгрегору после пресс-конференции в Нью-Йорке Российский боец Хусейн Халиев обратился к ирландцу Конору Макгрегору после пресс-конференции, посвящённой бою за чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) c россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

18:07 Фильм «Проклятие монахини» стал лидером по сборам в российском прокате за выходные Американский фильм «Проклятие монахини» режиссёра Корина Харди стал лидером по кассовым сборам в российском прокате за прошедшие выходные. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

17:54 Исследование показало, жители каких городов России чаще всего переезжают в Москву По данным исследования, проведённого Socialdatahub и Strelka Mag, стало известно, жители каких российских городов чаще всего переезжают в столицу.

17:52 МИД России разочарован отказом Швейцарии выдать визу замминистра образования Крыма В Министерстве иностранных дел России выразили разочарование по поводу отказа Швейцарии в выдаче визы заместителю министра образования, науки и молодёжи Республики Крым Айдеру Аблятипову.

17:52 Ющенко призвал привлечь США к урегулированию конфликта в Донбассе Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что конфликт в Донбассе будет трудно решить без участия Соединённых Штатов.