Болтон: с новой киберстратегией США пойдут в наступление на «вредителей»

Впервые за 15 лет в Америке разработана стратегия поведения в киберпространстве, отмечает в эфире Fox News советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, Вашингтону необходимо создать «структуры сдерживания», чтобы противостоять таким «вредителям», как Россия, Китай, Иран и КНДР.
Вы предложили новую политику в киберпространстве. Почему сейчас? И почему наша киберполитика не менялась уже — сколько? — 15 лет?
ДЖОН БОЛТОН, советник президента США по национальной безопасности: Да. Это первая подробно прописанная стратегия по кибербезопасности, как вы отметили, за 15 лет. И она должна была появиться гораздо раньше. Всё очень быстро меняется, и этот документ не высечен на камне, мы будем следить за ситуацией и обновлять его. Нас беспокоит и частный сектор, и государственные информационные технологии. И — я уже об этом говорил — я считаю, очень важно создать структуры сдерживания, в том числе переходя в наступление. Что мы и будем делать.
Кто же самые большие вредители?
ДЖОН БОЛТОН: Это Китай, Россия, Иран и Северная Корея. И подтверждение тому — множество кибератак и урон, нанесённый как частному, так и государственному сектору.
Ясно. На этом мы закончим. Господин посол, рада была видеть вас в нашей программе!
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