Fox News Оригинал

Болтон: с новой киберстратегией США пойдут в наступление на «вредителей»

Материал представлен в переводе ИноТВ
Впервые за 15 лет в Америке разработана стратегия поведения в киберпространстве, отмечает в эфире Fox News советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, Вашингтону необходимо создать «структуры сдерживания», чтобы противостоять таким «вредителям», как Россия, Китай, Иран и КНДР.

Вы предложили новую политику в киберпространстве. Почему сейчас? И почему наша киберполитика не менялась уже — сколько? — 15 лет?

ДЖОН БОЛТОН, советник президента США по национальной безопасности: Да. Это первая подробно прописанная стратегия по кибербезопасности, как вы отметили, за 15 лет. И она должна была появиться гораздо раньше. Всё очень быстро меняется, и этот документ не высечен на камне, мы будем следить за ситуацией и обновлять его. Нас беспокоит и частный сектор, и государственные информационные технологии. И — я уже об этом говорил — я считаю, очень важно создать структуры сдерживания, в том числе переходя в наступление. Что мы и будем делать.

Кто же самые большие вредители?

ДЖОН БОЛТОН: Это Китай, Россия, Иран и Северная Корея. И подтверждение тому — множество кибератак и урон, нанесённый как частному, так и государственному сектору.

Ясно. На этом мы закончим. Господин посол, рада была видеть вас в нашей программе!

ДЖОН БОЛТОН: Рад был вернуться!

Большое спасибо! С нами был Джон Болтон.

Дата выхода в эфир 23 сентября 2018 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Fox News США Северная Америка
теги
высокие технологии Джон Болтон информатика Иран кибератака Китай Россия Северная Корея США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров