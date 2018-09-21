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Sky News: Великобритания создаёт структуру для «кибернаступления» на Россию

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Уже в ближайшее время Великобритания объявит о создании в стране новой структуры, призванной не только противостоять угрозам в киберпространстве, но и проводить наступательные операции, передаёт Sky News. Отмечается, что на создание подразделения численностью 2 тыс. человек Великобритания выделит более ₤250 млн.
Sky News: Великобритания создаёт структуру для «кибернаступления» на Россию
Reuters

Великобритания намерена практически в четыре раза увеличить численность своих «наступательных кибервойск» для противостояния «растущей угрозе со стороны России», сообщает Sky News.

Как ожидается, новое подразделение, о создании которого будет официально объявлено в ближайшее время, будет состоять из 2 тыс. штатных сотрудников Центра правительственной связи Великобритании, военных и подрядчиков.
 
Источник Sky News отметил, что новая структура получит финансирование в размере более ₤250 млн. Однако многие аспекты работы новой структуры всё ещё необходимо согласовывать, отмечается на сайте телеканала.
 
При этом в Великобритании подчёркивают важность расширения возможностей проведения наступательных операций в киберпространстве на фоне того, что «такие страны, как Россия, уже перешли в наступление».
 
«Принимая методы наступления в киберпространстве, мы создаём равные условия и предоставляем новые средства сдерживания и вместе с тем наказания тех государств, которые хотят причинить нам вред», — отметил бывший глава Объединённого командования вооружённых сил Великобритании генерал Ричард Бэрронс.
 
Кроме того, подчёркивается важность первого применения страной кибернетического оружия для борьбы с ИГ*. Sky News отмечает, что совместная с США операция, проведённая в конце 2016-го — начале 2017 года позволила заметно сократить количество и качество пропаганды терроризма в интернете.  
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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Sky News Великобритания Европа
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