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Fox News: Пентагон включил Россию в список стран, осуществляющих «вредоносную кибердеятельность»

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Пентагон опубликовал свою первую стратегию по кибербезопасности при администрации президента Дональда Трампа, в которой говорится, что Америка подвергается «неминуемой и неприемлемой угрозе» со стороны «вредоносной кибердеятельности», сообщает Fox News. Так, например, в документе отмечается, что Россия использовала информационные операции в киберпространстве, чтобы оказывать влияние на население США и бросить вызов демократическим процессам в стране.
Fox News: Пентагон включил Россию в список стран, осуществляющих «вредоносную кибердеятельность»
Reuters
Пентагон опубликовал свою первую стратегию по кибербезопасности при администрации президента Дональда Трампа, в которой говорится, что Америка подвергается «неминуемой и неприемлемой угрозе» со стороны «вредоносной кибердеятельности», сообщает Fox News.
 
В кратком изложении документа отмечается, что «США были вовлечены в долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией». Кроме того, США считают Иран и КНДР странами, которые «пытаются навредить гражданам США при помощи ведения кибервойны и являются угрозой американским интересам», утверждает американский канал.
 
«Россия использовала информационные операции в киберпространстве, чтобы оказывать влияние на население нашей страны и бросить вызов нашим демократическим процессам», — говорится в стратегии, опубликованной Пентагоном.
 
В ответ на такую деятельность Пентагон намерен «заблаговременно предпринимать оборонительные действия», нацеленные на то, чтобы «подорвать или сдержать злонамеренную киберактивность в момент её появления, даже если речь идёт об активности, не соответствующей уровню вооружённого конфликта».
 
В военное время, как отмечается в стратегии, кибервойска США «будут готовы действовать вместе с военно-воздушными, сухопутными, военно-морскими и космическими силами» против американских противников, пишет Fox News.
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Fox News США Северная Америка
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