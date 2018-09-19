Fox News: Пентагон включил Россию в список стран, осуществляющих «вредоносную кибердеятельность»

Пентагон опубликовал свою первую стратегию по кибербезопасности при администрации президента Дональда Трампа, в которой говорится, что Америка подвергается «неминуемой и неприемлемой угрозе» со стороны «вредоносной кибердеятельности», сообщает Fox News. Так, например, в документе отмечается, что Россия использовала информационные операции в киберпространстве, чтобы оказывать влияние на население США и бросить вызов демократическим процессам в стране.

Пентагон опубликовал свою первую стратегию по кибербезопасности при администрации президента Дональда Трампа, в которой говорится, что Америка подвергается «неминуемой и неприемлемой угрозе» со стороны «вредоносной кибердеятельности», сообщает Fox News.

В кратком изложении документа отмечается, что «США были вовлечены в долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией». Кроме того, США считают Иран и КНДР странами, которые «пытаются навредить гражданам США при помощи ведения кибервойны и являются угрозой американским интересам», утверждает американский канал.

«Россия использовала информационные операции в киберпространстве, чтобы оказывать влияние на население нашей страны и бросить вызов нашим демократическим процессам», — говорится в стратегии, опубликованной Пентагоном.

В ответ на такую деятельность Пентагон намерен «заблаговременно предпринимать оборонительные действия», нацеленные на то, чтобы «подорвать или сдержать злонамеренную киберактивность в момент её появления, даже если речь идёт об активности, не соответствующей уровню вооружённого конфликта».

В военное время, как отмечается в стратегии, кибервойска США «будут готовы действовать вместе с военно-воздушными, сухопутными, военно-морскими и космическими силами» против американских противников, пишет Fox News.