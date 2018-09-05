Svenska Dagbladet: спецслужбы Швеции освещают выборы так, будто Путин уже бродит рядом

Полиция безопасности Швеции описывает ситуацию накануне выборов так, что складывается впечатление, как будто предостережения о возможном «иностранном вмешательстве» были оправданными, — хотя реальные данные говорят о другом, пишет Svenska Dagbladet. Сообщения спецслужб для СМИ составлены так, что людей вводят в заблуждение, подчёркивается в статье, а упоминаемые в прессе факты не имеют отношения к «операциям влияния».

До выборов в Швеции осталась всего неделя, однако никаких «российских операций влияния» в стране пока не обнаружилось, отмечает Svenska Dagbladet. То, о чём многие предостерегали, так и не произошло — однако Полиция безопасности Швеции (СЭПО) описывает ситуацию так, что у публики создаётся иное впечатление, подчёркивается в статье. В результате граждан вводят в заблуждение, в том числе посредством СМИ.

По словам СЭПО, сейчас в интернете ведётся «обширная деятельность» с целью помешать процессу выборов. В частности, в сообщении для прессы, которое было распространено на прошлой неделе, говорилось, что «были взломаны уже существующие, а также созданы новые фальшивые аккаунты в социальных сетях с целью распространения дезинформации, чтобы поляризовать и расколоть общество в преддверии выборов». В качестве ещё одного примера «вмешательства» в сообщении названы «DDoS-атаки и попытки взломать информацию политических партий и организаций». Но если быть точным, всё это не имеет никакого отношения к «операциям влияния», пишет Svenska Dagbladet.

Согласно определению, которое приводится в отчёте Шведской военной разведки за 2016 год, «операции влияния» обычно проводятся «заинтересованными государствами, которые пытаются повлиять на политику безопасности других стран» с целью «создать атмосферу замешательства, недоверия или недовольства», чтобы оказать влияние на решения, мнения или поведение. Полиция безопасности Швеции в своём отчёте за 2017 год безоговорочно поддержала эту терминологию: «Это хорошее определение, которое явственным образом разграничивает обычную работу по формированию общественного мнения и операции влияния. Мы и сами работаем над подобным определением», — цитирует Svenska Dagbladet.

О «российских попытках повлиять на избирательные кампании» активно заговорили после президентских выборов в США, напоминает автор. В Швеции и политики, включая правительство, и власти на различных уровнях тоже предостерегали о «большом риске», выражая опасения, что Россия попытается устроить нечто подобное и перед шведскими выборами. Однако на финальном этапе предвыборной подготовки подобные предостережения стали затихать, поскольку ничего особенного в Швеции до сих пор не происходило, констатирует Svenska Dagbladet.

Между тем сообщение от СЭПО для СМИ было выпущено под заголовком: «Попытки повлиять на доверие к избирательному процессу». Это создаёт у читателя впечатление, как будто такие попытки действительно имеют место, отмечает автор: «На ум невольно приходит Россия». Однако все «примеры», которые затем приводятся, — это уже названная выше деятельность в интернете, без какой-либо доказанной связи с «заинтересованным государством». То есть, согласно общепризнанному определению, это никак нельзя отнести к «операциям влияния», подчёркивается в статье.

Причём к аналогичному выводу приходят даже сами представители СЭПО: «В настоящий момент Полиция безопасности не видит никаких масштабных операций влияния, за которыми могли бы стоять внешние власти», — сообщалось далее в рассылке от имени ведомства. Однако вред общественному мнению уже был нанесён, говорится в статье: «Ведь СМИ обычно сочиняют свои заголовки в соответствии с тем, что идёт в начале, а не в середине или в конце сообщения для прессы».

Например, на Шведском радио, которое первым распространило эту новость, она вышла под заголовком: «СЭПО: Множество попыток повлиять на выборы». И лишь под конец можно было понять, что речь идёт не об «операциях влияния», а вся «экстраординарная деятельность», упоминавшаяся в докладе, не имеет отношения к «внешним властям», отмечает Svenska Dagbladet.

В то время как в прессе была опубликована версия, представленная в редакции информационного агентства: «СЭПО зафиксировала рост числа попыток повлиять на выборы». А важная оговорка о том, что речь на самом деле не шла о каких-то «операциях влияния», приводилась в самом конце, подчёркивается в статье: «В результате того, что СЭПО подала свою информацию под таким заголовком, СМИ освещали её под вводящим в заблуждение углом. А истинная новость про то, что как раз никакое государство не вмешивается в шведские выборы, более или менее была потеряна из виду».

Полиция безопасности Швеции должна более собранно и ответственно подходить к вопросу коммуникации с общественностью, как напрямую, так и через средства массовой информации, призывает автор. «Иначе могут закрасться подозрения, что истинная цель этого сообщения для прессы заключалась в том, чтобы намеренно создать представление, что Путин бродит вокруг шведских избирательных участков», — заключает Svenska Dagbladet.