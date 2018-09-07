СТРАНА.ua: в кибератаке вирусом Petya обвинили украинского слесаря

Жителя украинского города Никополь, инженера сервисного центра по ремонту компьютеров и слесаря контрольно-измерительных приборов суд приговорил к условному наказанию сроком на один год за организацию массовой атаки с помощью вируса Petya. Как передаёт «СТРАНА.ua», обвиняемый полностью признал свою вину в кибератаке, которая привела к миллионным убыткам.
Суд приговорил жителя украинского Никополя к условному наказанию сроком на один год за организацию массовой кибератаки на украинские компании с помощью вируса Petya, которая привела к миллионным убыткам. Как передаёт «СТРАНА.ua», об этом сообщает сайт судебной власти Украины.
Как пишет издание, 30 августа Никопольский горрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Н. Мужчину обвинили в совершении преступления по факту масштабной кибератаки вируса Petya в 2017 году.
Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Приговором суда было утверждено соглашение о признании виновности, заключённое между прокурором и обвиняемым, в присутствии защитника. В результате суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы. На основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины подсудимый был освобождён от ареста и получил год условно.
Распространителем вируса Petya был назван отец двух сыновей, уроженец Никополя Сергей Неверов. О мужчине известно, что с конца 90-х годов он работал телемастером, а затем был инженером сервисного центра по ремонту компьютеров и слесарем контрольно-измерительных приборов. В сети же он известен как видеоблогер-любитель, который занимается ремонтом компьютеров и делает пользующиеся популярностью обзоры своей работы с электронной техникой на канале в YouТube.
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