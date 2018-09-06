Аналитики WT: пример императора Траяна спасёт Вашингтон от ядерной войны и внутреннего краха

Рост напряжённости в отношениях между Вашингтоном, Москвой и Пекином привёл мир на порог ядерной войны, которую можно предотвратить, лишь последовав примеру римского императора Траяна и остановив геополитическую экспансию по всему миру, пишет для The Washington Times целый ряд американских экспертов в области политики и дипломатии. В противном случае, по их мнению, нынешний курс Вашингтона может привести США к внутреннему краху и, в конечном счёте, к новой мировой войне.

Новый виток жёстких экономических санкций против России неизбежно вызовет рост напряжённости между Москвой и Вашингтоном и может довести их отношения до точки невозврата, пишут в своей статье для The Washington Times эксперты Американского университета в Москве Мартин Сифф и Эдвард Лозански, аналитик Гилберт Доктороу, а также бывший американский дипломат Джеймс Джатрас.



Американский конгресс и ведущие СМИ, потерявшие доверие общества, грозят завести США в крайне тяжёлое положение, из которого выхода может и не оказаться. На данный момент часы Судного дня застыли на отметке без двух минут полночь — на грани ядерной войны. «Поэтому мы срочно нуждаемся в новой стратегии, которая снизит напряжённость и приведёт к возобновлению сосуществования с Россией, Китаем и остальным миром», — подчёркивают эксперты.



В этом контексте авторы статьи выдвигают стратегию из 10 пунктов, которая, по их мнению, не даст втянуть США в крупные конфликты и предотвратит новую мировую войну. Тем не менее эксперты оговариваются, что эти десять пунктов не являются исчерпывающими — их можно рассматривать как, прежде всего, практические рекомендации, которые могут быть претворены в жизнь, не вызвав ярости многочисленных устойчивых групп с конкретными политическими интересами.



Во-первых, Соединённые Штаты должны вспомнить о стратегических принципах, которых придерживался римский император Траян в конце I века н.э. В частности, Вашингтон должен срочно остановить свою геополитическую и военную экспансию. В первую очередь экспансионистская политика должна быть пересмотрена в таких регионах, как Ближний Восток и Восточная Европа. «Траян подал буквальный пример в обоих регионах, — напоминают авторы. — Он вывел римские легионы из Дакии (нынешняя Румыния) и Месопотамии (нынешний Ирак)».



Во-вторых, в сотрудничестве с Россией США должны сконцентрировать усилия на реализации Второго минского соглашения, чтобы остановить конфликт на Украине, а таже вывести с территории этой страны американских советников. Кроме того, США и НАТО должны вывести свою группировку передового базирования из Прибалтики, откуда она может дойти до Санкт-Петербурга всего за несколько часов.



«В 1941 году нацистсткому вермахту, лучшей армии, которую Европа видела со времён монголов, понадобилось шесть месяцев тяжёлых боев, чтобы достичь этой точки. Затем нацисты осадили Ленинград, блокада которого привела к гибели 1,5 млн человек за три года», — напоминают авторы.



В-третьих, США должны отказаться от дальнейшего расширения НАТО, особенно если дело касается Украины и Грузии.



В-четвёртых, Соединённым Штатам необходимо остановить агрессивные и, по мнению Пекина, провокационные воздушные и морские патрули в Южно-Китайском море, а также операции в Чёрном и Балтийском морях в пику России.



В-пятых, Вашингтон должен сократить численность своих группировок в Южной Корее и Японии, а также подтолкнуть Токио и Сеул к заключению региональных двусторонних договоров в области безопасности с Северной Кореей.



В-шестых, американскому правительству следует рассмотреть варианты «мягкой посадки» в отношениях с Ираном, которые на данный момент носят конфронтационный характер в контексте ядерной сделки 2015 года.



В-седьмых, Вашингтону следует стремиться к конструктивному сотрудничеству с Россией, Турцией и Ираном ради окончания войны в Сирии.



В-восьмых, американским политикам необходимо принять во внимание угрозу того, что некие силы в одном или нескольких союзных США государствах могут намеренно втянуть Вашингтон в катастрофическую конфронтацию, как в своё время Сербия и Франция втянули Россию в Первую мировую войну.



В-девятых, Вашингтон должен поддерживать расходы на оборону на уровне, достаточном для проведения политики сдерживания.



В-десятых, американское правительство должно начать активную работу по созданию и структурированию систем для снижения мировой напряжённости с такими сверхдержавами, как Россия и Китай, медленно и осторожно налаживая с ними сотрудничество и строя доверительные отношения.



Вся вышеописанная стратегия должна неуклонно претворяться в жизнь и укрепляться на протяжении грядущих десятилетий, как это было с курсом, направленным на снижение напряжённости с Советским Союзом в последние 20 лет холодной войны.



На протяжении всей истории перерастянутые границы влияния не довели до добра ни одну страну, будь то монархическая, революционная, демократическая, фашистская, коммунистическая или теократическая держава, считают эксперты.



«Продолжение такого безрассудного курса неизбежно приведёт США к истощению, национальному банкротству, дипломатической изоляции и конечному катастрофическому краху общества — и в итоге к разрушительному мировому конфликту», — подчёркивают авторы.



Именно такой крах в 90-х годах XVIII века испытала Франция, а во время и после Первой мировой войны — Россия. То же самое можно сказать и о Китае времён «столетия унижения», продлившегося с 1839-го по 1949 год. «В эпоху взаимной зависимости и ядерного оружия подобные процессы будут иметь ещё более долгоиграющие и катастрофические последствия для Соединённых Штатов», — подводят итог американские аналитики.