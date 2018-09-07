Neue Zürcher Zeitung: судьба Украины повисла на волоске

Для Украины наступили «судьбоносные дни»: с рабочим визитом в украинскую столицу прибыли эксперты МВФ, которым в ближайшие две недели предстоит принять решение, достойны ли «подзащитные» новых кредитов, пишет Neue Zürcher Zeitung. В Киеве же царит нервозность, ведь потерпеть неудачу в этих переговорах Украина себе позволить попросту не может, констатирует автор статьи.

Для Украины наступили «судьбоносные дни», пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

А всё дело в том, что в Киев прибыла делегация из Международного валютного фонда: в течение следующих двух недель украинское правительство должно прийти к соглашению с экспертами МВФ, чтобы Украина всё-таки смогла получить очередные кредиты, поясняет автор статьи Маттиас Бенц.

Несмотря на то что с 2014 года Украина «находится под защитой» Международного валютного фонда, последние полтора года МВФ не оказывает Киеву финансовую помощь, поскольку украинское правительство не проводит «оговоренные реформы», напоминает Бенц.

«В настоящий момент ситуация для украинских политиков критическая. Финансовые рынки лихорадит, и это усложняет их (политиков. — ИноТВ) положение, — утверждает автор статьи. — В Киеве царит нервозность. Украина ранима, поскольку в ближайшие месяцы она должна выплатить существенную часть внешнего долга».

Многим украинским политикам теперь придётся «смириться со своей горькой участью» и заняться решением насущных проблем. Речь идёт о таких вопросах, как цена на газ, борьба с коррупцией и бюджетно-финансовая дисциплина, перечисляет Бенц.

«Глава правительства Гройсман выступал против повышения цен на газ для населения и таким образом пытался повысить свою популярность. Теперь же он смущённо отказывается от своих планов, поскольку МВФ не предоставит новых кредитов, если эта реформа — центральная для Украины — не будет проведена. В свою очередь, ранее президенту Порошенко уже пришлось подписать декрет о создании антикоррупционного суда, который затем попытался пойти в наступление на окружение украинского лидера», — отмечает автор статьи.

Новое соглашение Киева с Международным валютным фондом «пока ещё не на мази», и потерпеть неудачу в этом вопросе «Украина, с экономической точки зрения, себе позволить не может», констатирует Маттиас Бенц.