Sky News: Лондон ответит России наступлением в киберпространстве

Глава британского разведывательного Центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг заявил, что Великобритания готова совместно с союзниками ответить на российскую угрозу в киберпространстве, развернув весь свой арсенал средств, сообщает Sky News. Как подчёркивается в материале канала, заявление Флеминга — это один из элементов ответа Лондона Москве по инциденту с отравлением в Солсбери.
В ответе Великобритании на применение Россией нервно-паралитического вещества в Солсбери могут сыграть роль службы информационной безопасности. Глава GCHQ, государственного агентства по киберразведке, заявил, что его ведомство готово применить весь свой арсенал средств для противодействия, как он заявил, «активной и реальной угрозе» со стороны России.
Москва же, по данным ведомства, вновь опровергла свою причастность к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. Репортаж нашего корреспондента в области высоких технологий Роланда Манторпа.
Пока специалисты проводят обеззараживание дома бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, продолжает действовать другая отрава — геополитическая.
Всего через несколько дней после того, как источники в правительстве намекнули на то, что Лондон готовит агрессивную реакцию на инцидент в киберпространстве, глава разведывательного агентства GCHQ высказал вот такое мрачное предостережение:
ДЖЕРЕМИ ФЛЕМИНГ, директор GCHQ: Угроза со стороны России реальна и активна — и на неё будет дан ответ от нашего сплоченного международного товарищества союзников, способных развернуть весь свой арсенал средств во всех своих ведомствах по национальной безопасности.
А Россия продолжает изливать по поводу обвинений со стороны британского правительства своё презрение, делая выпады в адрес Терезы Мэй.
МАРИЯ ЗАХАРОВА, официальный представитель российского МИДа: Может быть, ей не докладывают, не только многочисленные заявления руководства Российской Федерации, но и вообще материалы СМИ.
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