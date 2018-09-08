Sky News

Sky News: Лондон ответит России наступлением в киберпространстве

Материал представлен в переводе ИноТВ
Глава британского разведывательного Центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг заявил, что Великобритания готова совместно с союзниками ответить на российскую угрозу в киберпространстве, развернув весь свой арсенал средств, сообщает Sky News. Как подчёркивается в материале канала, заявление Флеминга — это один из элементов ответа Лондона Москве по инциденту с отравлением в Солсбери.

В ответе Великобритании на применение Россией нервно-паралитического вещества в Солсбери могут сыграть роль службы информационной безопасности. Глава GCHQ, государственного агентства по киберразведке, заявил, что его ведомство готово применить весь свой арсенал средств для противодействия, как он заявил, «активной и реальной угрозе» со стороны России.

Москва же, по данным ведомства, вновь опровергла свою причастность к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. Репортаж нашего корреспондента в области высоких технологий Роланда Манторпа.

Пока специалисты проводят обеззараживание дома бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, продолжает действовать другая отрава — геополитическая.

Всего через несколько дней после того, как источники в правительстве намекнули на то, что Лондон готовит агрессивную реакцию на инцидент в киберпространстве, глава разведывательного агентства GCHQ высказал вот такое мрачное предостережение:

ДЖЕРЕМИ ФЛЕМИНГ, директор GCHQ: Угроза со стороны России реальна и активна — и на неё будет дан ответ от нашего сплоченного международного товарищества союзников, способных развернуть весь свой арсенал средств во всех своих ведомствах по национальной безопасности.

А Россия продолжает изливать по поводу обвинений со стороны британского правительства своё презрение, делая выпады в адрес Терезы Мэй.

МАРИЯ ЗАХАРОВА, официальный представитель российского МИДа: Может быть, ей не докладывают, не только многочисленные заявления руководства Российской Федерации, но и вообще материалы СМИ.

Дата публикации 08 сентября 2018 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Sky News Великобритания Европа
теги
Великобритания кибератака отравление разведка Россия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров