Fox News: американский сенатор, не краснея, приравнял «российское вмешательство» к трагедии 11 сентября

Выступая по случаю годовщины терактов 11 сентября, сенатор от штата Мэн Энгус Кинг заявил, что Америку по-прежнему атакуют, только раньше для этого требовались самолёты, а теперь достаточно компьютера в России. По мнению ведущего Fox News Такера Карлсона, заявления Кинга просто абсурдны, а настоящая угроза для США — злоупотребления собственного истеблишмента.

Вы видите прямую трансляцию из Нью-Йорка: на месте бывшего Всемирного торгового центра проходит инсталляция Tribute in Light. Сегодня годовщина терактов 11 сентября — трагедии, изменившей эту страну и сам ход истории.



За минувшие 17 лет Америка, слава Богу, больше не подвергалась подобным атакам. По крайней мере, мы так думали. А вот сенатор от штата Мэн Энгус Кинг придерживается иного мнения. Он хочет, чтобы вы знали: Америку по-прежнему атакуют, прямо сейчас, и угроза ничуть не менее зловещая, чем джихадисты на угнанных самолётах. Правильно, дамы и господа, речь идёт об обманчивых российских агитках в Facebook! Вот что нам угрожает. Посмотрим.



ЭНГУС КИНГ, сенатор США: Это, я бы сказал, стало началом нападения, продолжающего по сей день. Они направляли самолёты в башни, а теперь атаковать можно простым нажатием на клавишу компьютера в Санкт-Петербурге, в России. Это нападение, которое продолжается, и это нападение того же рода, что и в 2001 году.



Трудно понять, как на такое реагировать. Только человек, полностью оторванный от реальности, проводящий всё время в крошечном затхлом мирке с такими же тупицами, мог произнести эти слова, не краснея от стыда. Конечно же, это просто абсурд. Российские шалости на прошлых выборах не идут ни в какое сравнение с 11 сентября. Только Энгус Кинг и его друзья могут так думать.



Но действительно стоит поразмыслить о том, каковы реальные угрозы для Америки через 17 лет после падения башен. Россия не входит даже в первую десятку! Исламский экстремизм и вправду кажется чуть менее угрожающим — впервые за долгое время. Будем надеяться, что так будет и дальше.



Но, возможно, настоящие угрозы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, исходят изнутри. Лидеры, настолько ненавидящие страну, которой правят, что стремятся лишить американское гражданство всякого смысла. Огромные IT-монополии, которые ведут войну против наших основных конституционных прав — и побеждают! Правящий класс, настолько эгоистичный и одуревший от жадности, что по сравнению с ним даже «бароны-разбойники»* кажутся альтруистами. Несменяемые бюрократы, обладающие большей властью, чем избранные нами представители. Это настоящие угрозы нашей демократии. Большинству жителей страны это уже известно. В силу очевидности. Может быть, именно поэтому так громко кричат о России — чтобы вы не думали об этом.



Дата выхода в эфир 11 сентября 2018 года.



* «Бароны-разбойники» — американские капиталисты конца XIX века, которых обвиняли в нечестных методах обогащения (прим. ИноТВ).