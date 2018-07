Лауреат Пулитцеровской премии: все разговоры о вмешательстве России в выборы — нелепы

Легендарный американский журналист Сеймур Херш дал интервью The Independent, в котором поделился своим мнением относительно таких вопросов, как вмешательство России в выборы в США, отравление Сергея Скрипаля и теракты 11 сентября. Так, Херш призывает отказаться от слепой веры в официальные версии.

Автор статьи в британском издании отмечает, что Сеймур Херш стал одним из самых известных журналистов США XX века, когда написал о резне в Май-Лей во время вьетнамской войны, а также стал первым, кто сообщил миру о жестоком обращении американских военных с иракскими заключенными в тюрьме «Абу-Грейб» во время войны в Ираке.

«История Май-Лей открыла жестокость, безнравственность и чудовищность америкаской военной машины, разжигая антивоенное движение», — замечает автор.

В 70-ых годах Херш, будучи основным журналистом газеты The New York Times освещал Уотергейтский скандал и сделал достоянием общественности секретные бомбардировки Камбоджи американским правительством. При этом одним из своих главных достижений он считает предание гласности программе слежки ЦРУ.

«Он всегда был бельмом на глазу истеблишмента», — охарактеризовал автор статьи обладателя Пулитцеровской премии Херша.

Но и сейчас, на 82-ом году жизни, Херш не теряет интерес к важнейшим событиям международной политики. Так, в рамках интервью он не смог обойти вниманием столь насущный вопрос, как предполагаемое российское вмешательство в американские выборы. В частности, Херш отметил враждебное отношение к России, подчеркнув, что все разговоры относительно того, что страна пыталась влиять на выборы президента в США, кажутся ему «нелепыми».

Херш также заявил, что пристально изучает данный вопрос, но пока не готов публично выражать своё мнение. Однако заметил, что последний раз, когда оборонное ведомство США выражало высокую степень уверенности по какому-то вопросу, это было связано с оружием массового поражения в Ираке. Таким образом, по мнению журналиста, всё указывает на то, что в разведке США нет уверенности относительно российского вмешательства.

«Когда разведывательное сообщество хочет что-то сказать, оно это говорит… Высокая степень уверенности фактически означает, что они не знают наверняка», — приводит The Independent слова Херша.

Кроме того, Херш отмечает, что официальная версия об отравлении Скрипаля не выдерживает никакой критики. По его мнению, двойной агент Сергей Скрипаль делился с британскими спецслужбами информацией о российской организованной преступности. При этом наличие других жертв указывает на небрежность, которая скорее соответствует действиям преступных организаций, нежели спонсируемых государством структур.

Вместе с тем Херш не обошёл вниманием и тему терактов 11 сентября, выразив свою позицию «восхитительным, хотя и загадочным афоризмом» от одного из его информаторов. В ответ на недовольство Хершем относительно замалчивания агентствами информации, его собеседник сказал: «Ты так ничего и не понял спустя все эти годы — ФБР ловит грабителей банка, ЦРУ грабит банки».

При этом Херш подчеркнул, что до сих пор остаётся загадкой, кто же стоит за терактом.

«Я не верю в то, что ответственность за события 11 сентября несёт бен Ладен. В действительности мы не знаем конца этой истории. Я знаю людей в разведывательном сообществе. На практике мы не знаем ничего о том, кто что сделал. Он жил в пещере. Он действительно не знал английского. Он был смышлёным и ненавидел США. Мы ответили атакой на «Талибан»*. 18 лет спустя… ну что, как обстоят дела, ребята?», — рассуждает Херш.

Своё мнение у журналиста есть и относительно событий гражданской войны в Сирии. Так, он написал ряд статей для London Review of Books, в которых снимает ответственность за химические атаки с правительства Башара Асада. При этом схожие материалы он направлял для публикации и в The New Yorker, однако там их отклонили.

Херш утверждает, что доступ к химическому оружию имеют обе стороны. Кроме того, его использование могло быть выгодно повстанцам и правительству Эрдогана, которые стремились к расширению американского присутствия в Сирии.

Помимо прочего он подчёркивает наличие «крысиных троп», использованных для направления оружия и боеприпасов из Ливии в Сирию не без участия подставных компаний Ми-6. По его словам, оружие поставлялось повстанцам, многие из которых были джихадистами, в качестве поддержки их усилий по свержению Асада. Херш полагает, что в случае проигрыша в сирийской войне Асада и его семью ждёт печальная участь.

При этом он отмечает, что военные преступления совершают все стороны конфликтов, отмечая, что США так же неоднократно прибегали к использованию бочковых бомб и химических веществ, в том числе агента «оранж» во Вьетнаме.

Коснулся Херш и одной из самых таинственных тем американской истории. Так, журналист придерживается официальной версии, согласно которой Освальд был убийцей-одиночкой, и за смертью президента Кеннеди не кроится никакого заговора. При этом Херш признаётся, что во время работы над биографией Джона Кеннеди «Тёмная сторона Камелота», ему просто не удалось найти больше информации о предполагаемом убийце.

При этом автор статьи в The Independent отмечает, что Херш не намерен останавливаться на достигнутом. В настоящее время он активно трудится над материалами о предполагаемой кибератаке на Национальный комитет Демократической партии США и вмешательством в американские выборы.





* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.