Hill: Трамп собирается наступать в киберпространстве — но это может ему выйти боком

В рамках новой стратегии по кибербезопасности администрация Трампа собирается придерживаться подхода «лучшая защита — это нападение», пишет The Hill. Тем не менее многие эксперты по кибербезопасности опасаются, что таким образом США не только значительно расширят рамки «допустимого поведения» в этой области, но и сами рискуют попасть под ответный удар.

Новая стратегия администрации Трампа в киберпространстве вызывает вопросы по поводу того, какую роль США будут играть в наступательных действиях в этой области, пишет The Hill.

Сама опубликованная в четверг стратегия в основном касается уже привычных практик и мер, направленных на оборону. Однако советник президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что отныне США будут действовать в киберпространстве более агрессивно, чтобы сдержать кибератаки. Тем не менее, некоторые эксперты считают, что такой подход приведёт к увеличению степени уязвимости Америки.

Болтон подтвердил сообщения о том, что Трамп отменил инструкции по отражению кибератак, принятые в эпоху Обамы и подписал на этот счёт новый документ, согласно которому США займут атакующую конфигурацию.

Эксперты по кибербезопасности и чиновники времён Обамы согласны, что новая политика необходима, однако у них есть некоторые сомнения по поводу наступательной направленности новой стратегии.

В частности, они предупредили, что с этим подходом администрация может перегнуть палку: действия федерального правительства могут стать прецедентом «допустимого поведения» в киберпространстве. Более того, учитывая, что США и так подвергаются кибератакам на регулярной основе, новая агрессивная политика может привести к тому, что Вашингтон может сам стать жертвой подобных нападений.

«Природа киберпространства, возможность непредвиденных последствий, трудности в идентификации действующих лиц, а также точка зрения, что наступление лучше обороны, могут с немалой долей вероятности привести к незапланированному обострению обстановки», — отметил по этому поводу эксперт по кибербезопасности Майкл Дэниэл.

Высокопоставленные республиканцы в своём большинстве, судя по всему, поддержали стратегию Белого дома. Например, председатель подкомитета палаты представителей по кибербезопасности и защите инфраструктуры Джон Рэтклифф отметил, что этот документ показывает, что администрация «ведёт чёткую и целенаправленную политику по улучшению позиций США в киберпространстве».

Тем не менее демократы продемонстрировали куда меньший энтузиазм. «Я согласен, что наши противники должны знать, что мы сможем бросить им вызов в киберпространстве, — заявил член палаты представителей Джим Лэнджевин. — Однако как страна с самой инновационной экономикой в мире мы должны также признать, что в интересах США всегда будет поддержание стабильности в этой сфере». Кроме того, он добавил, что для ответа на кибератаки далеко не всегда нужно прибегать к ответным мерам на этом же поприще.

Ранее администрация Обамы нередко отвечала на кибератаки с помощью санкций. Например, после того как американские спецслужбы установили, что «Россия вмешалась» в выборы 2016 года, Барак Обама ввёл против этой страны санкции, а также выслал из США российских дипломатов.

В новой стратегии администрации не уточняется, какие именно атаки могут считаться «честной игрой». В ней лишь говориться, что «инструменты национальной мощи могут использоваться для предотвращения, ответа и сдерживания злонамеренных действий в киберпространстве против США».

Тем не менее старший научный сотрудник Атлантического совета Брэндон Валериани отметил, что цели США в киберпрострастве с высокой долей вероятности могут нанести ответный удар, который «приведёт к обострению обстановки и гонке вооружений» в этой области. «На некоторые объекты не нападают, а без некоторых шагов предпочитают обойтись», — подчеркнул он, добавив, что нарушение подобных норм может изменить неписанные правила в киберпространстве.

«В плане уязвимостей в киберпространстве мы все стоим по колено в хворосте, облитом бензином, — поделился мнением бывший чиновник администрации Буша Джейсон Хили. — Так что когда мне говорят, что нам нужно бороться с огнём с помощью огня, я вижу много причин для осторожности».

Старший директор по вопросам кибербезопасности в Белом доме Обамы Ари Шварц отметил по этому поводу, что не считает, что атакующие действия будут более успешным сдерживающим фактором, чем уже применяемые меры.

«Для изменения поведения людей кибератаки не требуются, нужно просто действовать. И у США есть очень серьёзный потенциал для того, чтобы ответить многими другими способами, и мы должны использовать эти инструменты. И мы в определённой степени всеми ими пользуемся», — подытожил он.