USA Today: Facebook признал, что замешкался с ответом на «российское вмешательство»

На слушаниях в конгрессе операционный директор Facebook Шерил Сандберг признала, что её компания слишком медленно отреагировала на «российское вмешательство» в американские выборы, пишет USA Today. Как отмечает газета, в ходе заседания Сандберг и гендиректор Twitter Джек Дорси обрисовали шаги по борьбе с иностранным влиянием, отметив, однако, всю сложность соблюдения баланса между свободой слова и борьбой с ботами.

На слушаниях в конгрессе операционный директор Facebook Шерил Сандберг признала, что её компания слишком медленно отреагировала на усилия иностранных игроков, в том числе России, по «вмешательству» в американские выборы посредством её платформы, пишет USA Today.



«Мы слишком поздно это заметили и слишком медленно на это отреагировали. Это наша вина», — признала Сандберг, выступая на заседании сенатского комитета по разведке, которое было посвящено вопросу необходимости внесения изменений в работу социальных сетей.



«Но мы всё более эффективно останавливаем наших оппонентов», — добавила она.



На слушании, которое носило в основном примирительный характер и на котором помимо Сандберг выступил также и гендиректор Twitter Джек Дорси, как демократы, так и республиканцы сделали ещё один шаг в сторону регулирования соцсетей. Руководство обеих интернет-платформ обрисовало меры по борьбе с иностранным влиянием, указав, однако, на трудности в защите свободы слова при отсеивании дезинформации.



В ходе заседания Дорси обсудил маркировку ботов в Twitter. Сандберг же сообщила, что Facebook удалил сотни страниц и аккаунтов, замешанных в «скоординированном неэтичном поведении». Однако, хотя законодатели и положительно оценили подобные усилия, было не совсем ясно, насколько их удовлетворили показания руководства обеих компаний.



«Я не уверен, что вы, в конечном счёте, сможете по-настоящему справиться с этими проблемами самостоятельно, — отметил сенатор-демократ Марк Уорнер. — Конгрессу придётся здесь предпринять некоторые меры».



В общих чертах с Уорнером согласился и председатель комитета, республиканец Ричард Бёрр. «Без всяких сомнений, предпринимаются правильные шаги. Однако проблема, очевидно, никуда не исчезнет. Я даже не уверен, что мы движемся в правильном направлении», — заявил он.



Сложности слушаниям придавала также тема предвзятости интернет-платформ. На прошлой неделе президент Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, поисковик Google «подкручен» так, чтобы он выдавал о нём в основном критические статьи. В интернет-компании по этому поводу сообщили, что данный сервис не ставит перед собой целью продвижение каких-либо политических взглядов и в ответ на запросы пользователей должен как правило выдавать «высококачественный контент».



Цель сенатских слушаний состояла в том, чтобы оценить эффективность мер, направленных на борьбу с иностранным влиянием. Ранее высокопоставленные чиновники разведки в администрации Трампа указывали на то, что Россия, а также другие страны пытаются изменить баланс голосов в преддверии промежуточных выборов в США. Кроме того, в июле Facebook заявил, что он засёк скрытую кампанию по оказанию влиянию на исход ноябрьских выборов с помощью публикаций на горячие социальные темы.



Дорси сообщил законодателям, что его компания рассматривает возможность маркировки ботов, что будет являться серьёзным поворотом в политике платформы. «На самом деле это вопрос реализации, однако мы в этом заинтересованы и собираемся сделать что-то в этом духе», — заявил он.



По словам Дорси, Twitter оказался не готов к борьбе с ругательствами, оскорблениями, армиями троллей, пропагандой и дезинформацией в соцсети. «Мы не испытываем гордости относительно того, как свободный и открытый диалог был использован в качестве оружия для отвлечения и сеяния раздора среди наших сограждан», — признал он.



Помимо расследования попыток иностранных правительств использовать соцсети, сенаторы также задали руководству компании вопросы касательно политики конфиденциальности и того, как используются данные пользователей. В частности, Уорнер спросил Сандерс, должен ли Facebook установить цену за данные пользователей, чтобы те знали, чего стоит их информация. Сандберг тем не менее не дала прямого ответа, отметив, что это вопрос «правильного регулирования».



Кроме того, Сандерг добавила, что отличить раздувание ненависти в соцсети от распространения дезинформации «очень, очень сложно».



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