ABC News: Трамп обвинил Google в подтасовках

22:09
Объявлена спортивная программа ВЭФ-2018
Объявлена спортивная программа IV Восточного экономического форума, который пройдёт во Владивостоке с 11 по 13 сентября 2018 года, передают «Известия».
22:08
Международные резервы России увеличились на $4,9 млрд за неделю
Международные резервы России увеличились на $4,9 млрд, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Центробанк.
22:07
Тренер «Уфы» прокомментировал вылет команды из Лиги Европы
Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров прокомментировал поражение своих подопечных от шотландского клуба «Рейнджерс» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
22:06
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Кобзона
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
21:54
«Зенит» проиграл «Мольде», но вышел в групповой этап Лиги Европы
Санкт-петербургский «Зенит» потерпел поражение от норвежского «Мольде» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
21:52
Эксперт оценил отношения России и Саудовской Аравии
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, специалист Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил отношения России и Саудовской Аравии.
21:51
Чемпионат Вооружённых сил России по футболу впервые пройдёт в Крыму и Севастополе
Чемпионат Вооружённых сил России по футболу будет впервые проведён в Крыму и Севастополе.
21:50
Вратарь «Шальке» заявил, что с особым нетерпением ждёт матчей с «Локомотивом» в Лиге чемпионов
Голкипер немецкого «Шальке» Ральф Ферманн прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.
21:49
Рогозин сообщил о завершении работ по восстановлению герметичности МКС
Работы по восстановлению герметичности Международной космической станции (МКС), где было зафиксировано падение давления воздуха, завершены. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
21:39
В ДНР объявлен трёхдневный траур в связи с кончиной Кобзона
Трёхдневный траур объявлен на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики в связи с кончиной народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Соответствующий указ подписал глава ДНР Александр Захарченко.
21:38
Власти Петербурга обсудили перспективы сотрудничества с ирландским городом Корк
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко провёл встречу с лордом-мэром ирландского города Корк Миком Финном, сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
21:37
Улицу в Симферополе переименуют в честь Владимира Высоцкого
Переулок Монтажников в посёлке Грэсовский переименуют в честь актёра, поэта и музыканта Владимира Высоцкого, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на сайт администрации Симферополя.
21:36
Эксперт оценил успешные испытания новой российской ракеты системы ПРО
Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с телеканалом «Звезда» оценил успешные испытания новой российской ракеты системы ПРО.
21:28
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Подмосковье
В ГУ МЧС России по Московской области предупредили о грозе и усилении ветра, которое ожидается вечером 30 августа.
21:28
Геркус считает, что «Локомотиву» достались равные по силе соперники в Лиге чемпионов
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для своей команды.
21:20
Эксперт прокомментировал снижение числа пропавших без вести россиян в 2018 году
Ветеран МВД и председатель первичной организации №11 Совета ветеранов Басманного района Вячеслав Плотников прокомментировал снижение числа пропавших без вести россиян на 9,3% в 2018 году. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
21:19
Гончаренко заявил, что ЦСКА намерен побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о соперниках команды по групповому этапу Лиги чемпионов.
21:16
В Подмосковье сообщили о снижении смертности от болезней органов пищеварения на 13%
В Московской области сообщили о снижении смертности от болезней органов пищеварения почти на 13%, передаёт телеканал «360».
21:16
В ЯНАО отменили особый противопожарный режим
В Ямало-Ненецком автономном округе отменили особый противопожарный режим, передаёт kp.ru.
21:14
С затонувшего в XIX веке судна в Крыму подняли нераспечатанные духи
С судна, затонувшего в XIX веке у берегов Евпатории, подняли нераспечатанные духи, сообщает «Крыминформ».
21:14
Ласицкене в третий раз выиграла Бриллиантовую лигу
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене в третий раз стала победителем Бриллиантовой лиги в общем зачёте.
21:13
В Казани прошла церемония открытия станции метро «Дубравная»
В Казани состоялась церемония открытия станции метро «Дубравная», сообщает «Реальное время».
21:12
Эксперт прокомментировал признание России крупнейшим инвестором Украины
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал данные Государственной службы статистики Украины, согласно которым Россия стала крупнейшим инвестором страны в первой половине 2018 года.
21:11
В Госдепе призвали Россию прекратить «кошмарить» судоходство в Азовском море
Госдепартамент США призвал Россию прекратить «кошмарить» международное судоходство в Азовском море и Керченском проливе.
21:09
Сёмин о жеребьёвке Лиги чемпионов: задача «Локомотива» — каждый матч сыграть лучше всех
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о соперниках команды по групповому этапу Лиги чемпионов.
21:00
СМИ: Полиция Израиля подозревает супругу Нетаньяху в коррупции
Сара Нетаньяху, супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, официально названа подозреваемой в деле о коррупционных связях с руководством телекоммуникационной компании «Безек».
20:58
Хевёдес высказался о соперниках «Локомотива» на групповой стадии Лиги чемпионов
Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес высказал мнение о соперниках команды по групповому этапу Лиги чемпионов.
20:50
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбу и морепродукты
Роспотребнадзор дал рекомендации, как правильно выбирать рыбу и морепродукты, сообщает Inforeactor.
20:47
Защитник «Спартака» Кутепов пропустит два месяца из-за операции
Защитник футбольного «Спартака» Илья Кутепов не будет играть в течение ближайших двух месяцев.
20:43
Работы по устранению микротрещины на пристыкованном к МКС «Союзе» приостановлены
Российский Центр управления полётами (ЦУП) принял решение приостановить работы по устранению микротрещины в пристыкованном к МКС корабле «Союз МС-09».
20:41
СМИ: Промес вылетел в Испанию на медосмотр перед подписанием контракта с «Севильей»
Голландский полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес вылетел в ИСпанию для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с футбольным клубом «Севилья».
20:31
Модрич признан лучшим футболистом сезона-2017/18 по версии УЕФА
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим футболистом сезона-2017/18 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
20:20
Адвокат Депардье заявил, что актёр отрицает обвинения в домогательствах
Актёр Жерар Депардье отрицает обвинения в сексуальных домогательствах и какие-либо «противоправные действия с его стороны». Об этом заявил его адвокат Эрве Темин.
20:15
Роналду признан лучшим нападающим Лиги чемпионов сезона-2017/18
Форвард туринского «Ювентуса» Кришиану Роналду признан лучшим нападающим Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.
20:07
Определились составы всех групп в Лиге чемпионов сезона-2018/19
В Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19.
20:05
ЦСКА узнал соперников по групповой стадии Лиги чемпионов
По итогам жеребьёвки стали известны соперники московского футбольного клуба ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов сезона-2018/19.
20:05
В «Газпром-Медиа» заявили, что «Яндекс» удалил из поиска не все ссылки на пиратский контент
В пресс-службе холдинга «Газпром-Медиа» заявили, что часть пиратского видеоконтента, который «Яндекс» должен удалить из поисковой выдачи, всё ещё доступна.
20:02
В Красноярском крае завели дело из-за смерти пациента в больнице
В Красноярском крае завели уголовное дело из-за смерти 69-летнего пациента в одной из больниц Дзержинского района, передаёт телеканал «360» со ссылкой на СУ СК России по региону.
20:02
Стали известны соперники «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов
По итогам жеребьёвки стали известны соперники московского футбольного клуба «Локомотив» по групповому этапу Лиги чемпионов сезона-2018/19.
20:00
СМИ назвали дату официальной презентации новых моделей iPhone
Американская компания Apple разослала официальные приглашения представителям СМИ на презентацию своих новых продуктов 12 сентября.
19:58
Модрич признан лучшим полузащитником Лиги чемпионов сезона-2017/18
Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич признан лучшим полузащитником Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.
19:56
Якутский театр «Олонхо» представит свой спектакль в Греции
Якутский театр «Олонхо» 28 сентября отправится на гастроли в Грецию, передаёт kp.ru.
19:48
Рамос признан лучшим защитником Лиги чемпионов сезона-2017/18
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос признан лучшим защитником Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.
19:48
На Украину не пустили секретаря генконсульства России
Украинские пограничники не пустили в страну второго секретаря генконсульства России в Харькове, сообщает Госпогранслужба.
19:41
СМИ: При крушении самолёта во Французских Альпах погибли два человека
В результате крушения туристического самолёта во Французских Альпах погибли два человека.
19:38
Навас признан лучшим голкипером в Лиге чемпионов в сезоне-2017/18
Вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас признан лучшим голкипером Лиги чемпионов сезона-2017/18.
19:35
Лукашевич в ОБСЕ потребовал освободить задержанный на Украине танкер «Механик Погодин»
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании совета организации потребовал немедленного освобождения российского танкера «Механик Погодин», который был заблокирован в порту Херсона.
19:32
Крым присоединился ко всероссийской акции «Волна здоровья»
Крым примет участие во всероссийской акции «Волна здоровья», передаёт «Крыминформ». Её организаторы — ведущие научные и лечебные медицинские организации страны.
19:31
На Урале вынесли приговор в отношении мужчины, задолжавшего алименты на 400 тысяч рублей
В Свердловской области вынесли приговор в отношении мужчины, задолжавшего алименты на 400 тыс. рублей своему 12-летнему сыну, сообщает kp.ru.
19:26
СМИ: Депардье обвинили в сексуальных домогательствах во Франции
Во Франции прокуратура открыла предварительное расследование в отношении актёра Жерара Депардье в связи с обвинением в сексуальных домогательствах.