ABC News: Трамп обвинил Google в подтасовках

Поисковик Google подтасовывает результаты поиска и намеренно игнорирует консервативные сайты, заявил президент США Дональд Трамп. Как отмечает ABC News, «битва» Белого дома с интернет-гигантами, такими как Google, Twitter и Facebook, вызывает опасения за свободу слова в США. Сам Google категорически отрицает обвинения в предвзятости.

Администрация Трампа ведёт битву против Google. В свете новой угрозы регулирования поисковика и республиканцы, и демократы высказывают опасения за свободу слова.



Президент заявляет, что результаты поиска, цитирую, «подтасованы», а консерваторов «не отображают». Он даже намекает, что происходит что-то незаконное.



Другие соцсети-гиганты президент также раскритиковал.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я думаю, Google, Twitter и Facebook вступили на очень зыбкую почву. Им следует быть осторожными. Это нечестно по отношению к большому проценту населения.



Реакция Google — решительное отрицание: «Мы постоянно работаем над улучшением Google Search, и мы никогда не ранжируем результаты поиска с целью манипулировать политическими настроениями».



Дата выхода в эфир 29 августа 2018 года.