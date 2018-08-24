Fox News: в защите мужественности Facebook усмотрел «разжигание ненависти»

Ведущие социальные сети не рады консервативным идеям и подвергают их цензуре, констатирует ведущий Fox News Такер Карлсон. Недавно Facebook удалил видеоролик о том, что мужчины должны быть мужественными, усмотрев в этих рассуждениях «разжигание ненависти». Позже, когда история вызвала общественный резонанс, сайт вернул видео на место, объяснив происшедшее «ошибкой».

На крупнейших электронных платформах продолжается зачистка против инакомыслящих. PragerU публикует качественные видео, побуждающие к размышлениям на самые разные темы, но эти материалы, в целом, правоцентристской направленности. Ничего вопиющего, просто правоцентристской направленности. Но для Facebook это чересчур, и он их блокирует. В том числе вот этот ролик в защиту мужественности.



ЭЛЛИ СТАКИ, теле- и радиоведущая: Когда вы пытаетесь сделать мужчин более похожими на женщин, уровень «токсичной мужественности» не снижается, а наоборот, повышается. Обесценивание мужественности добром не кончится, потому что женственные, пассивные мужчины не остановят зло. Пассивные мужчины не защищают, не оберегают и не обеспечивают. Здоровые семьи и сильные сообщества зависят от лидерских качеств и смелости хороших мужчин. Однако сегодня имеет место тенденция к феминизации молодых мужчин ради какой-то утопии равенства и мира. Токсична не мужественность, а её отсутствие!



Это, кстати говоря, чистейшая правда! Вот, собственно, и всё. Никаких натуралистичных сцен насилия, угроз или горящих крестов. Однако Facebook заблокировал своим пользователям доступ к этому видео. В конце концов, когда люди начали возмущаться, он извинился. Но он сделал это, что уже говорит о многом!



С нами сегодня Элли Стаки — та самая ведущая, которую вы видели на этой записи. Итак, Элли, может быть, мы не показали какой-то глубоко оскорбительный фрагмент?



ЭЛЛИ СТАКИ: Нет. Это всё. Вы показали самый радикальный фрагмент — о том, что хорошие сильные мужчины делают общество хорошим и сильным. Как вы уже говорили, несколько видеороликов от PragerU были подвергнуты цензуре, и лишь два из них были удалены. В том числе этот. В качестве обоснования они заявили, что этот ролик разжигает ненависть. Конечно, после того как PragerU рассказал об этом в Twitter, они извинились. Они сказали, что произошла ошибка, и вернули видео на место. Но, конечно, приходится задуматься о том, сколько Facebook может «по ошибке» заглушать исключительно консервативные голоса, прежде чем это будет считаться намеренным.



Они дали какое-то определение «разжиганию ненависти»? Они так бросаются этим термином, а я понятия не имею, что он значит! Вам они сказали?



ЭЛЛИ СТАКИ: Нет. Конечно же, нет. Это-то и внушает настоящее беспокойство: понятие ненависти расширяется. Всё по Оруэллу: у них монополия на такие термины, как «любовь», «ненависть», «правильно» и «неправильно».



Так и есть.



ЭЛЛИ СТАКИ: Вот что мы видим со стороны Facebook, который проводит цензуру исключительно против консерваторов.



Это просто невероятно. Я знаю, что они подвергали цензуре другие видеоматериалы PragerU. Они что, откровенно заявили вам: «Это какая-то ошибка, мы понятия не имеем, как это произошло»? Или у них было рациональное объяснение?



ЭЛЛИ СТАКИ: Нет, совсем нет. Потому что, когда PragerU рассказал об этом в Twitter и получил тысячи ретвитов, Facebook, наверное, осознал, что дело будет громче, чем хотелось бы. Так что они назвали это ошибкой, принесли извинения и вернули видео на место. Конечно же, к тому моменту уже был нанесён существенный урон: ролик наверняка потерял миллионы просмотров. Он был новый. Но они так и не объяснили, чем было мотивировано его удаление.



Хорошо бы конгресс принял меры, чтобы защитить от подобного всех нас! Но, полагаю, они слишком заняты чем-то другим. Элли, это потрясающая история, спасибо, что рассказали её нам.



Дата выхода в эфир 23 августа 2018 года.