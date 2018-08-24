Fox News: в защите мужественности Facebook усмотрел «разжигание ненависти»
На крупнейших электронных платформах продолжается зачистка против инакомыслящих. PragerU публикует качественные видео, побуждающие к размышлениям на самые разные темы, но эти материалы, в целом, правоцентристской направленности. Ничего вопиющего, просто правоцентристской направленности. Но для Facebook это чересчур, и он их блокирует. В том числе вот этот ролик в защиту мужественности.
ЭЛЛИ СТАКИ, теле- и радиоведущая: Когда вы пытаетесь сделать мужчин более похожими на женщин, уровень «токсичной мужественности» не снижается, а наоборот, повышается. Обесценивание мужественности добром не кончится, потому что женственные, пассивные мужчины не остановят зло. Пассивные мужчины не защищают, не оберегают и не обеспечивают. Здоровые семьи и сильные сообщества зависят от лидерских качеств и смелости хороших мужчин. Однако сегодня имеет место тенденция к феминизации молодых мужчин ради какой-то утопии равенства и мира. Токсична не мужественность, а её отсутствие!
Это, кстати говоря, чистейшая правда! Вот, собственно, и всё. Никаких натуралистичных сцен насилия, угроз или горящих крестов. Однако Facebook заблокировал своим пользователям доступ к этому видео. В конце концов, когда люди начали возмущаться, он извинился. Но он сделал это, что уже говорит о многом!
С нами сегодня Элли Стаки — та самая ведущая, которую вы видели на этой записи. Итак, Элли, может быть, мы не показали какой-то глубоко оскорбительный фрагмент?
ЭЛЛИ СТАКИ: Нет. Это всё. Вы показали самый радикальный фрагмент — о том, что хорошие сильные мужчины делают общество хорошим и сильным. Как вы уже говорили, несколько видеороликов от PragerU были подвергнуты цензуре, и лишь два из них были удалены. В том числе этот. В качестве обоснования они заявили, что этот ролик разжигает ненависть. Конечно, после того как PragerU рассказал об этом в Twitter, они извинились. Они сказали, что произошла ошибка, и вернули видео на место. Но, конечно, приходится задуматься о том, сколько Facebook может «по ошибке» заглушать исключительно консервативные голоса, прежде чем это будет считаться намеренным.
Они дали какое-то определение «разжиганию ненависти»? Они так бросаются этим термином, а я понятия не имею, что он значит! Вам они сказали?
ЭЛЛИ СТАКИ: Нет. Конечно же, нет. Это-то и внушает настоящее беспокойство: понятие ненависти расширяется. Всё по Оруэллу: у них монополия на такие термины, как «любовь», «ненависть», «правильно» и «неправильно».
Так и есть.
ЭЛЛИ СТАКИ: Вот что мы видим со стороны Facebook, который проводит цензуру исключительно против консерваторов.
Это просто невероятно. Я знаю, что они подвергали цензуре другие видеоматериалы PragerU. Они что, откровенно заявили вам: «Это какая-то ошибка, мы понятия не имеем, как это произошло»? Или у них было рациональное объяснение?
ЭЛЛИ СТАКИ: Нет, совсем нет. Потому что, когда PragerU рассказал об этом в Twitter и получил тысячи ретвитов, Facebook, наверное, осознал, что дело будет громче, чем хотелось бы. Так что они назвали это ошибкой, принесли извинения и вернули видео на место. Конечно же, к тому моменту уже был нанесён существенный урон: ролик наверняка потерял миллионы просмотров. Он был новый. Но они так и не объяснили, чем было мотивировано его удаление.
Хорошо бы конгресс принял меры, чтобы защитить от подобного всех нас! Но, полагаю, они слишком заняты чем-то другим. Элли, это потрясающая история, спасибо, что рассказали её нам.
Дата выхода в эфир 23 августа 2018 года.
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