WP: главными бойцами информационной войны оказались не власти и СМИ, а простые пользователи

Проанализировав твиты, посвящённые крушению самолёта MH17, политологи пришли к выводу, что во многих случаях большим влиянием пользовались посты обычных людей, а не властных структур и мейнстримных СМИ. Исключением среди них авторы называют российский телеканал RT, который имеет «необычайно большое влияние». Поэтому не стоит заблуждаться, что в эпоху информационных войн людям просто «скармливают» информацию, — граждане, выражающие собственное мнение, тоже становятся активными участниками процесса, утверждают аналитики в The Washington Post.

На этой неделе Министерство обороны России «попыталось дискредитировать официальные заключения» относительно того, как в 2014 году российская ракета якобы сбила над Украиной пассажирский авиалайнер, следоваший рейсом MH17. «Нам кое-что известно о спускаемых сверху вниз тактиках и стратегиях режима, но куда меньше мы знаем о тех, кто непосредственно распространяет дезинформацию в цифровой сфере, и о тех, кто непосредственно этому противостоит. Чтобы понять, кто занимается распространением дезинформации в соцсетях, мы рассмотрели обсуждения (крушения. — ИноТВ) MH17 в Twitter», — пишут профессор факультета политологии Копенгагенского университета Ребекка Адлер-Нильсон и аспирант программы PhD факультета политологии Копенгагенского университета Евгений Головченко в своей статье для The Washington Post.

По словам политологов, они исследовали обсуждения, вспыхнувшие в соцсетях после крушения MH17 17 июля 2014 года, и постарались выявить, кто наиболее активно занимался распространением информации о причинах падения самолёта. Мировая общественность сразу сошлась на том, что крушение авиалайнера, унёсшее жизни 298 человек,— большая трагедия. Уже через несколько часов после произошедшего в соцсетях стали множиться объяснения причин падения самолёта. Западные СМИ утверждали, что авиалайнер сбили «пророссийские сепаратисты», российские власти винили во всём украинских военных.

В сентябре 2016 года Объединённая следственная группа, которую возглавляли голландские специалисты, представила результаты своего расследования. По заключению иностранных экспертов, MH17 был сбит из ракеты, выпущенной с территории, подконтрольной «сепаратистам». Впоследствии следователи также заявили, что сама ракета принадлежит российской армии.

Как подчёркивают авторы статьи, в своём исследовании они взяли за основу, что результаты официального расследования верны и что все, кто пытается опровергнуть эти заявления в соцсетях, занимаются распространением «дезинформации». Впрочем, Адлер-Нильсон и Головченко настаивают, что они не задавались целью найти истину, а лишь хотели понаблюдать, кто распространяет «конкурирующие» точки зрения.

Политологи проанализировали случайную выборку, составляющую 10% от всех твитов, касающихся крушения малайзийского авиалайнера, — почти 1 млн постов с 17 июля 2014-го до 9 декабря 2016-го. Как выяснилось, в рассмотренных обсуждениях трагедии превалируют две противоположные точки зрения: те, кто поддерживает версию Объединённой следственной группы, и те, кто считает, что во всём виновата Украина или Запад. Впрочем, некоторые пользователи в попавших в выборку постах просто выражали свои соболезнования и не говорили ничего о причинах трагедии.

Исследователи разделили все рассматриваемые аккаунты на три категории: те, что управляются от лица государственных структур, принадлежащие СМИ и представителям гражданского общества (обычным гражданам и НПО). И здесь неожиданно авторы пришли к выводу, что за распространением дезинформации в сети и борьбой с ней в первую очередь стоят отдельные люди и группы (даже в большинстве своём не боты), которые по эффективности своих действий в некоторых случаях превосходят мейнстримные СМИ и властные структуры.

По словам Адлер-Нильсон и Головченко, результаты их работы говорят о том, что популярная ранее мысль об исключительно управляемой государствами информационной войне из-за Украины не совсем верна, и указывают на важность гражданской активности в «глобальной битве за правду и дезинформацию». Многие пользователи активно взаимодействуют в Twitter, но самое большое влияние они приобретают в массовых ретвитах вместе с другими активными пользователями.

«Даже во время международных конфликтов, как на Украине, где контролируемые режимом СМИ и различные информационные кампании конкурируют друг с другом в создании определённого контента, влиятельные блогеры и гражданские журналисты превосходят профессиональных журналистов и крупные медиакорпорации, такие как CNN и BBC. RT (бывший Russia Today), финансируемый российским правительством новостной телеканал, по всей видимости, здесь выступает в качестве исключения. Вопрос о том, почему RT имеет необычайно большое влияние, достаточно важен и, несомненно, должен стать предметом будущих исследований, но на сегодня мы не знаем, почему наблюдается такое явление», — пишут Адлер-Нильсон и Головченко.

Авторы объясняют, что не пытаются разграничить идеи, транслируемые через посты гражданских лиц, и идеи, распространяемые властными структурами или СМИ. Граждане нередко распространяют информацию, за которой изначально стоят власти или подконтрольные им средства массовой информации. Однако многие посты наиболее влиятельных пользователей полнятся их собственными аргументами.

Конкретных объяснений популярности «гражданских» постов исследователи не приводят, но предполагают, что это может быть связано с ростом общественного недоверия к властям и СМИ, в условиях которого простые граждане, вероятно, с большей готовностью верят таким же гражданам.

Легко думать, что Кремль и западные правительства берут на вооружение информацию, чтобы завоевать общественное мнение. Но не стоит преуменьшать точку зрения граждан и гражданского общества — это не просто беззащитные объекты, которыми можно манипулировать в военных и стратегических целях. В век интернета и соцсетей граждане становятся не просто пассивными реципиентами информации — они играют большую роль в распространении дезинформации и борьбе с ней, считают политологи.