CNBC: Facebook станет анализировать фото и видео на подлинность

В Facebook заявили, что займутся анализом и проверкой подлинности изображений и видеоматериалов, которые пользователи размещают в этой социальной сети. Как отмечает журналист CNBC, Facebook озаботился этим типом контента после того, как его взяли на вооружение те, кто якобы пытались оказать влияние на исход американских выборов 2016 года.

Facebook будет проверять на достоверность изображения и видеоматериалы, заявили в компании. Как отмечает в своей статье CNBC, за подобными записями традиционно тяжелее следить.

«Каждый день на Facebook люди делятся миллионами фотографий и видеозаписей. Мы знаем, что подобного рода информация особенно привлекательна, ведь она визуальна. Учитывая это, также создаётся возможность для манипуляции со стороны плохих акторов», — приводит издание комментарий руководства социальной сети.

Как отмечает автор статьи, визуальную информацию часто использовала Россия, пытаясь повлиять на исход выборов в США в 2016 году. Теперь же Facebook принимает всё новые меры, чтобы защитить будущие выборы от внешнего вмешательства, в том числе с привлечением сторонней помощи. Так, там якобы уже зафиксировали некое «скоординированное поддельное поведение» перед грядущими в ноябре американскими выборами.

По заявлению представителей Facebook, у их партнёров есть навыки и техники по оценке визуальных средств, вроде анализа метаданных, когда и где было снято фото или видео. Там рассчитывают, что если объединить эти методы с журналистскими, то можно будет определить подлинность информации, пишет CNBC.