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ERR: европейские СМИ требуют помешать Google и Facebook наживаться на новостях
Руководители крупнейших европейских СМИ и различных журналистских организаций призвали Европарламент обновить закон об авторском праве, чтобы помешать Google и Facebook «разграблять» их контент и наживаться на информационных публикациях. В издательствах уверены, что подобная стратегия интернет-гигантов несёт реальную угрозу для потребителей и для демократии, сообщает ERR.
ERR: европейские СМИ требуют помешать Google и Facebook наживаться на новостях
Reuters

Крупнейшие европейские издательства обвинили Google и Facebook в разграблении интернет-гигантами контента новостных СМИ, что позволяет им получать повышенные доходы от рекламы. Руководители France Presse, британской и немецкой ассоциации прессы и другие организации призвали Европарламент обновить закон «Об авторском праве в ЕС» и устранить ситуацию, которую они считают дисбалансом, сообщила во вторник «Актуальная камера».

В издательствах считают, что разграбление интернет-гигантами контента новостных СМИ и их доходов от рекламы представляет угрозу как для потребителей, так и для демократии.
 
В этом месяце европарламентарии должны будут пересмотреть закон, который заставит крупные интернет-компании платить больше за творческий контент, используемый на их платформах, таких как новости, музыка или фильмы.
 
Дата публикации 05 сентября 2018 года.

 

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источник
ERR Эстония Европа
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