ERR: европейские СМИ требуют помешать Google и Facebook наживаться на новостях

Руководители крупнейших европейских СМИ и различных журналистских организаций призвали Европарламент обновить закон об авторском праве, чтобы помешать Google и Facebook «разграблять» их контент и наживаться на информационных публикациях. В издательствах уверены, что подобная стратегия интернет-гигантов несёт реальную угрозу для потребителей и для демократии, сообщает ERR.
Крупнейшие европейские издательства обвинили Google и Facebook в разграблении интернет-гигантами контента новостных СМИ, что позволяет им получать повышенные доходы от рекламы. Руководители France Presse, британской и немецкой ассоциации прессы и другие организации призвали Европарламент обновить закон «Об авторском праве в ЕС» и устранить ситуацию, которую они считают дисбалансом, сообщила во вторник «Актуальная камера».
В издательствах считают, что разграбление интернет-гигантами контента новостных СМИ и их доходов от рекламы представляет угрозу как для потребителей, так и для демократии.
В этом месяце европарламентарии должны будут пересмотреть закон, который заставит крупные интернет-компании платить больше за творческий контент, используемый на их платформах, таких как новости, музыка или фильмы.
Заявления экс-главы Минобороны Польши Антония Мачеревича о том, что Россия могла каким-то образом «подменить чёрные ящики» разбившегося самолёта Ту-154 с польским лидером Лехом Качиньским на борту, являются инсинуацией и попыткой дестабилизировать процесс расследования. Об этом заявили в Следственном комитете.
Расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», заступившие на боевое дежурство в районе Керчи, начали плановую боевую учёбу, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о росте конфронтации между Москвой и Вашингтоном.
Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина прокомментировала в беседе с RT публикацию Королевской прокурорской службой Британии имён россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей.
Рэпер Василий Вакуленко (Баста) прокомментировал заявление футбольного клуба «Ростов» относительно ситуации с проведением концерта исполнителя на поле стадиона «Ростов Арена», который должен состояться 29 сентября.
Заседание подгрупп по Донбассу в Минске началось с минуты молчания в память о погибшем Александре Захарченко, главе самопровозглашённой Донецкой народной республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Родиона Мирошника, представителя самопровозглашённой Луганской народной республики.
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о санкциях в отношении команд Российской премьер-лиги (РПЛ) за неправомерное поведение фанатов.
В компании «Спорт-Ин», осуществляющей управление стадионом «Ростов Арена», прокомментировали заявление пресс-службы футбольного клуба «Ростов» о невозможности проведения матчей на основном стадионе из-за запланированного на 29 сентября концерта.
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников прокомментировал в беседе с RT публикацию Королевской прокурорской службой Британии имён россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей.
Генпрокуратура России рассчитывает получить от Великобритании материалы по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
В пятницу, 7 сентября, Коммерческий суд Англии продолжит слушания по вопросу отмены заморозки активов «Газпрома» в Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя одной из сторон в суде.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что британские прокуроры назвали имена двоих подозреваемых в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Самолёты ВКС России 4 сентября нанесли удары по объектам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.