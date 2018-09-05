ERR: европейские СМИ требуют помешать Google и Facebook наживаться на новостях

Руководители крупнейших европейских СМИ и различных журналистских организаций призвали Европарламент обновить закон об авторском праве, чтобы помешать Google и Facebook «разграблять» их контент и наживаться на информационных публикациях. В издательствах уверены, что подобная стратегия интернет-гигантов несёт реальную угрозу для потребителей и для демократии, сообщает ERR.

Крупнейшие европейские издательства обвинили Google и Facebook в разграблении интернет-гигантами контента новостных СМИ, что позволяет им получать повышенные доходы от рекламы. Руководители France Presse, британской и немецкой ассоциации прессы и другие организации призвали Европарламент обновить закон «Об авторском праве в ЕС» и устранить ситуацию, которую они считают дисбалансом, сообщила во вторник «Актуальная камера».

В издательствах считают, что разграбление интернет-гигантами контента новостных СМИ и их доходов от рекламы представляет угрозу как для потребителей, так и для демократии.

В этом месяце европарламентарии должны будут пересмотреть закон, который заставит крупные интернет-компании платить больше за творческий контент, используемый на их платформах, таких как новости, музыка или фильмы.

Дата публикации 05 сентября 2018 года.