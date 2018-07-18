CNN: Евросоюз оштрафовал Google на рекордные $5 млрд

Европейский союз наложил на Google рекордный штраф в размере $5 млрд за недобросовестное ведение бизнеса: препятствование конкуренции и навязывание своей продукции. Более того, Брюссель пригрозил компании дополнительными финансовыми наказаниями, если она не исправится в течение 90 дней, передаёт CNN.

Менее часа назад Европейский союз наложил на Google рекордный штраф в размере 5 миллиардов долларов за создание помех конкурентам и навязывание пользователям смартфонов мобильных приложений собственного производства.

Анна Стюарт поделится подробностями из Лондона. Анна, этот штраф — крупнейший из всех, когда-либо налагавшихся регуляторами на отдельную компанию. Расскажите нам об этом подробнее.

АННА СТЮАРТ, корреспондент CNN в Лондоне: Несомненно, год назад ЕС оштрафовал их на рекордную сумму 2,7 миллиарда долларов за другое препятствующее конкуренции нарушение. Сегодняшний штраф почти вдвое больше — 5 миллиардов долларов. Это почти 40 процентов годовой прибыли предприятия. Это просто мега-мега-штраф.

Это конкретное расследование ведётся в отношении мобильных приложений, предустановленных в операционной системе Android, которую использует Google. Вот что сказала сегодня еврокомиссар по вопросам конкуренции, объявляя об этом крупном штрафе:

МАРГРЕТ ВЕСТАГЕР, еврокомиссар по вопросам конкуренции: Сегодня комиссия приняла решение наложить на компанию Google штраф в размере 4,34 миллиарда евро за нарушение антимонопольных норм ЕС. Google практиковала незаконные методы, чтобы упрочить свою позицию на рынке интернет-поисковиков. Она должна фактически покончить с подобным поведением в течение 90 дней. В противном случае ей грозят штрафные санкции.

АННА СТЮАРТ: И, Анна, эти штрафные санкции тоже очень солидные. Они составляют 5 процентов от дневного оборота компании Alphabet, которая владеет Google. И если почитать предъявленные обвинения, становится ясно, насколько серьёзно должна измениться Google в течение 90 дней, чтобы избежать дальнейших наказаний.

Среди прочего ЕС заявляет, что в настоящий момент Google практикует следующие незаконные методы: она требует, чтобы производители телефонов заранее устанавливали на свои аппараты такие приложения, как Google Search, Chrome, если они хотят получить лицензию в магазине Google Play, который является аналогом App Store.

Говорится, что компания незаконно предоставляет финансовые стимулы производителям телефонов, которые взамен должны использовать только её приложения. Также утверждается, что она не позволяет производителям телефонов использовать альтернативные версии Android, если они хотят предустанавливать приложения Google.

В общем, множество обвинений. Google, разумеется, их отрицает. Она каждый раз их отрицает с самого начала расследования в 2015 году, и будет всё это обжаловать.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 18 июля 2018 года.