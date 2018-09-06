La Tribune: Google превращается во «врага народа номер один»

Технологический гигант Google стремительно теряет имидж «молодого и крутого стартапа», превращаясь в глазах публики в зловещего монополиста, пишет La Tribune. Как подчёркивает обозреватель издания, корпорации становится всё сложнее поддерживать репутацию, но она в этом не одинока: другим титанам информационных технологий тоже приходится непросто.

У Google «есть чем соблазнить людей»: «компания-первопроходец цифровой экономики» ведёт передовые исследования в области проектирования беспилотных автомобилей, создала AlphaGO, считающийся «одним из красивейших достижений в плане разработки искусственного интеллекта», а также — через своё подразделение Calico — даже пытается создать лекарство от рака и найти «ключ к вечной молодости», пишет швейцарская La Tribune. Учитывая такой контекст, неудивительно, что Google много лет кряду попадал на верхушку списка 100 лучших работодателей мира, который ежегодно составляет престижный журнал Fortune, отмечает обозреватель издания.



Однако в этом году «события приняли неожиданный оборот», продолжает журналист. И дело не только в том, что компания не попала в рейтинг Fortune 2018 года: «тучи сгущаются» над ней вот уже несколько лет, констатирует он.



«Во-первых, по мере того как Google рос и набирал мощь, компанию всё меньше воспринимали в качестве молодого и крутого стартапа, и всё больше — как гигантскую монополию, всё сильнее контролирующую все области нашей жизнедеятельности», — пишет автор. Как отмечается в статье, гегемония американского гиганта беспокоит не только публику, которая с некоторых пор регулярно организует кампании по типу #DeleteGoogle с призывами отказаться от её продуктов и перейти на альтернативные сервисы, но и регуляторов. Так, в июне прошлого года Европейский союз оштрафовал корпорацию на €2,4 млрд, рассудив, что она, пользуясь монопольным положением своей поисковой системы, «подталкивает» интернет-пользователей к собственным сервисам в ущерб конкурентам. В июле нынешнего года Брюссель вновь наказал Google, на этот раз — за препятствие конкуренции при помощи операционной системы Android, присудив компании штраф в размере €4,34 млрд, напоминает обозреватель La Tribune.



Параллельно репутацию корпорации омрачали разные скандалы, заставившие многих усомниться в «создававшемся ею много лет имидже открытого, прогрессивного и щедрого на благотворительность предприятия», говорится в материале. Началось всё в 2017 году с так называемого дела Джеймса Деймора. Этот сотрудник Google в распространённом им через корпоративную почту манифесте раскритиковал практикующуюся в компании «позитивную дискриминацию» — а когда персонал, реагируя на его мнение, начал массово выражать негодование, был уволен. В итоге «недовольны остались все»: кто-то воспринял ситуацию как «подтверждение латентного сексизма в рядах Google», а кто-то обвинил руководство компании в том, что оно подавляет свободу слова, пишет автор.



В 2018-м «положение дел не улучшилось»: в марте в результате «слива» внутренних документов стало известно о ведущемся Google проекте Maven, в рамках которого компания предоставляет свои алгоритмы искусственного интеллекта американскому Минобороны для анализа видео, снятого беспилотниками. На сей раз разгневались не только представители общественности, но и сотрудники компании — тысячи из них подписали петицию с требованием отказаться от проекта, а несколько десятков в знак протеста даже уволились, подчёркивается в материале. Глава совета директоров Google Cloud Дайан Грин сразу же опубликовала в блоге компании статью в защиту проекта, заявив, что его цель — это прежде всего «спасение человеческих жизней», однако пообещав при этом, что он будет завершён в 2019 году и не будет возобновлён.



К несчастью, с тех пор Google успели настигнуть и другие неудачи, говорится в статье. В начале июля американская The Wall Street Journal написала о том, что разработчики сторонних приложений и их сотрудники имеют возможность читать сообщения пользователей электронной почты Gmail; компании пришлось публиковать ещё один оправдательный блог-пост, где утверждалось, что разработчики имеют доступ лишь к тем данным, которые необходимы им для создания своих приложений. Скандалом обернулись и совсем свежие новости о том, что корпорация планирует вернуться на китайский рынок. Как напоминает автор, Google ушла из Поднебесной в 2010 году из-за многочисленных кибератак и требований со стороны китайского правительства по соблюдению цензуры — один из основателей компании, предприниматель российского происхождения Сергей Брин говорил тогда, что цензура и слежка за населением со стороны китайских властей напоминают ему о «советских методах». Но если компания хочет возобновить работу в Китае, ей придётся подчиниться требованиям Пекина — а это «не очень соответствует провозглашаемым ею принципам открытости», подчёркивает журналист.

Впрочем, Google — далеко не единственная ИТ-компания, испытывающая сейчас неприятности: похожие скандалы коснулись в последние годы и Facebook, имидж которой подорвало дело Cambridge Analytica, и Amazon, которую критиковали после того, как стало известно, что её технологией распознавания лиц пользуется американское правительство, перечисляет обозреватель La Tribune. «Таким образом, речь идёт не то чтобы об отторжении Google, а скорее об общем недовольстве по отношению к новым технологическим гигантам, их растущей мощи и их тайным сговорам с правительственными структурами в военных и разведывательных целях», — поясняет он.

А между тем, хотя «высокомерие» Google и раздражает остальной мир, его «прометеево мировоззрение» отлично сочетается с идеологией Калифорнии — во всяком случае в том виде, в котором её описывали американцы Ричард Барбрук и Энди Кэмерон в своей работе «Калифорнийская идеология», вышедшей в 1995 году; там, в частности, утверждалось, что технологии могут и должны сделать мир лучше и что правительствам нужно уступить место компаниям, способным принести перемены. Масштабные вложения Google в местную «зелёную» энергетику тоже приходятся по душе калифорнийцам, сильнее прочих американцев озабоченным вопросами экологии, говорится в материале.

Правда, даже эта «гармония» не обходится без осложнений, оговаривается обозреватель La Tribune. Всё больше жителей Сан-Франциско восстают против так называемой джентрификации, которую порождает распространение новых технологий, — а платить за это недовольство всё чаще приходится именно Google: с 2013 года на частные автобусы, которые возят сотрудников компании на работу, регулярно нападают активисты, усматривающие в них символ несправедливости экономики, отмечает он.