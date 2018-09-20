Times: Западу следует уважать Анкару, если он не хочет её сближения с Москвой и Тегераном

За последние годы отношения между Западом и Анкарой заметно ухудшились. Одновременно с этим турецкие власти начали «заигрывать» с Москвой и Тегераном, несмотря на их расхождения по Сирии, пишет обозреватель The Times Майкл Бёрли. По его словам, чтобы не допустить дальнейшего сближения этого «неловкого альянса», США и их союзники должны обращаться с Турцией как с суверенным государством, а не как с нуждающимся в покровительстве сателлитом.

Как много может измениться за один год! Прошлой осенью на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом американский президент Дональд Трамп хвастал: «У нас великолепная дружба и страны… Я думаю, сейчас мы стали гораздо ближе, чем когда-либо».

Однако сегодня отношения между Вашингтоном и Анкарой выглядит не столь безоблачно. Особенно на фоне многочисленных заявлений, что выход Турции из НАТО — это лишь вопрос времени, пишет обозреватель The Times Майкл Бёрли.

По его словам, после решения Эрдогана приобрести у России ЗРК С-400 конгресс США блокировал турецкий заказ на американские истребители F-35. В Пентагоне забеспокоились, что российские системы могут «нейтрализовать технологию малозаметности этих самолётов и раскрыть другие секреты».

Затем Эрдоган предпринял «неуклюжую попытку» обменять американского пастора Эндрю Брансона на живущего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, который, по версии Анкары, стоял за неудавшейся попыткой государственного переворота 2016 года. Однако Трамп не только отказался от сделки, но пошёл ещё дальше и ввёл тарифы против Турции, экономика которой в результате погрузилась в кризис.

Кроме того, Вашингтон и Анкара ставят на «разных лошадей» в сирийской гражданской войне. После разгрома ИГ* для США участие в этом конфликте станет «необязательным». Но для Турции он останется «жизненно важным» из-за курдской угрозы её южным границам.

Турция, ранее владевшая огромными территориями в Европе, Северной Африке, Западной Азии и на Ближнем Востоке, страдает от «постимперских заблуждений о своей роли в мире». Поэтому Эрдоган «спелся» с Владимиром Путиным, «страна которого испытывает аналогичные трудности», несмотря на их расхождения по Сирии. Одновременно с этим Анкара сближается с Ираном, помогая ему обходить американские санкции, подчёркивает Бёрли.

Кроме того, три страны связывает вопрос о судьбе сирийской провинции Идлиб. Москва и Тегеран стремятся уничтожить эту «последний бастион повстанцев», где находятся 3 млн. гражданских и несколько десятков тысяч боевиков, в том числе сторонников Анкары. В случае полномасштабного наступления на город многие его жители будут вынуждены бежать в Турцию или Грецию, рассуждает автор статьи.

Между тем очередной миграционный кризис ни в коем случае не нужен Европе. Понимая, что кровавая бойня — не лучший способ убедить европейцев в необходимости оставить Башара Асада у власти, Путин и иранцы дали Эрдогану время отделить «умеренных» повстанцев-овец от джихадистов-козлищ».

Ближайшее будущее покажет, насколько удачным окажется план этого «неловкого альянса». В то же самое время Эрдоган будет оставаться «разочаровывающим партнёром» для Запада. Особенно на фоне откровенных разговоров США о передислокации сил НАТО в Грецию, которая также спорит с Анкарой из-за газовых месторождений вокруг Кипра, обращает внимание журналист.

На его взгляд, Эрдоган не всегда действует в экономических интересах Турции. Но он прекрасно понимает, что Иран с Россией преследуют собственные цели в Сирии и что выходом из НАТО его страна только навредит самой себе.

Иран и Россия не смогут компенсировать Турции огромную торговлю с Европой, не говоря уже об инвестициях и займах. Вдобавок ни одна из этих стран не будет таким же надёжным союзником для Анкары, как её товарищи по Североатлантическому альянсу, рассуждает автор статьи.

«Эти фундаментальные факторы весомее заигрываний Эрдогана с его менее чем надёжными новыми друзьями, у которых богатая история конфликтов с (оттоманской) Турцией. Сомнительно, что Трамп способен понять, что в действительности многие союзники турецкого автократа слабы. Но люди поумнее в американской элите знают, что это так. И им необходимо проводить более последовательную политику за шумом президентских твитов. Они должны начать принимать, что Турция заслуживает, чтобы с ней обращались как с суверенным государством со своими интересами и мнением, а не как с нуждающимся в покровительстве сателлитом», — заключает Майкл Бёрли

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.