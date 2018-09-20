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Times: Западу следует уважать Анкару, если он не хочет её сближения с Москвой и Тегераном

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За последние годы отношения между Западом и Анкарой заметно ухудшились. Одновременно с этим турецкие власти начали «заигрывать» с Москвой и Тегераном, несмотря на их расхождения по Сирии, пишет обозреватель The Times Майкл Бёрли. По его словам, чтобы не допустить дальнейшего сближения этого «неловкого альянса», США и их союзники должны обращаться с Турцией как с суверенным государством, а не как с нуждающимся в покровительстве сателлитом.
Times: Западу следует уважать Анкару, если он не хочет её сближения с Москвой и Тегераном
Reuters
Как много может измениться за один год! Прошлой осенью на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом американский президент Дональд Трамп хвастал: «У нас великолепная дружба и страны… Я думаю, сейчас мы стали гораздо ближе, чем когда-либо».
 
Однако сегодня отношения между Вашингтоном и Анкарой выглядит не столь безоблачно. Особенно на фоне многочисленных заявлений, что выход Турции из НАТО  это лишь вопрос времени, пишет обозреватель The Times Майкл Бёрли.
 
По его словам, после решения Эрдогана приобрести у России ЗРК С-400 конгресс США блокировал турецкий заказ на американские истребители F-35. В Пентагоне забеспокоились, что российские системы могут «нейтрализовать технологию малозаметности этих самолётов и раскрыть другие секреты».
 
Затем Эрдоган предпринял «неуклюжую попытку» обменять американского пастора Эндрю Брансона на живущего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, который, по версии Анкары, стоял за неудавшейся попыткой государственного переворота 2016 года. Однако Трамп не только отказался от сделки, но пошёл ещё дальше и ввёл тарифы против Турции, экономика которой в результате погрузилась в кризис.
 
Кроме того, Вашингтон и Анкара ставят на «разных лошадей» в сирийской гражданской войне. После разгрома ИГ* для США участие в этом конфликте станет «необязательным». Но для Турции он останется «жизненно важным» из-за курдской угрозы её южным границам.
 
Турция, ранее владевшая огромными территориями в Европе, Северной Африке, Западной Азии и на Ближнем Востоке, страдает от «постимперских заблуждений о своей роли в мире». Поэтому Эрдоган «спелся» с Владимиром Путиным, «страна которого испытывает аналогичные трудности», несмотря на их расхождения по Сирии. Одновременно с этим Анкара сближается с Ираном, помогая ему обходить американские санкции, подчёркивает Бёрли.  
 
Кроме того, три страны связывает вопрос о судьбе сирийской провинции Идлиб. Москва и Тегеран стремятся уничтожить эту «последний бастион повстанцев», где находятся 3 млн. гражданских и несколько десятков тысяч боевиков, в том числе сторонников Анкары. В случае полномасштабного наступления на город многие его жители будут вынуждены бежать в Турцию или Грецию, рассуждает автор статьи.
 
Между тем очередной миграционный кризис ни в коем случае не нужен Европе. Понимая, что кровавая бойня  не лучший способ убедить европейцев в необходимости оставить Башара Асада у власти, Путин и иранцы дали Эрдогану время отделить «умеренных» повстанцев-овец от джихадистов-козлищ».
 
Ближайшее будущее покажет, насколько удачным окажется план этого «неловкого альянса». В то же самое время Эрдоган будет оставаться «разочаровывающим партнёром» для Запада. Особенно на фоне откровенных разговоров США о передислокации сил НАТО в Грецию, которая также спорит с Анкарой из-за газовых месторождений вокруг Кипра, обращает внимание журналист.
 
На его взгляд, Эрдоган не всегда действует в экономических интересах Турции. Но он прекрасно понимает, что Иран с Россией преследуют собственные цели в Сирии и что выходом из НАТО его страна только навредит самой себе.
 
Иран и Россия не смогут компенсировать Турции огромную торговлю с Европой, не говоря уже об инвестициях и займах. Вдобавок ни одна из этих стран не будет таким же надёжным союзником для Анкары, как её товарищи по Североатлантическому альянсу, рассуждает автор статьи.
 
«Эти фундаментальные факторы весомее заигрываний Эрдогана с его менее чем надёжными новыми друзьями, у которых богатая история конфликтов с (оттоманской) Турцией. Сомнительно, что Трамп способен понять, что в действительности многие союзники турецкого автократа слабы. Но люди поумнее в американской элите знают, что это так.  И им необходимо проводить более последовательную политику за шумом президентских твитов. Они должны начать принимать, что Турция заслуживает, чтобы с ней обращались как с суверенным государством со своими интересами и мнением, а не как с нуждающимся в покровительстве сателлитом»,  заключает Майкл Бёрли
 
«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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