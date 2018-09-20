Times: Западу следует уважать Анкару, если он не хочет её сближения с Москвой и Тегераном

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Лауреат Нобелевской премии мира: хватит делать из России «козла отпущения» Common Dreams
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В избиркоме Приморья поддержали ЦИК в вопросе отмены итогов выборов
Секретарь избирательной комиссии Приморского края Наталья Камаева поддержала позицию ЦИК в вопросе отмены итогов выборов главы региона.
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Корабли ТОФ вернулись в пункты постоянной дислокации после «Востока-2018»
Корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулись в места постоянной дислокации после манёвров «Восток-2018», сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитана второго ранга Николая Воскресенского.
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Опрос: почти две трети россиян ежедневно заходят в интернет
Почти две трети россиян (65%) ежедневно заходят в интернет, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Лидер Южной Кореи намерен посодействовать диалогу США и КНДР
Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время посещения Генассамблеи ООН в Нью-Йорке намерен посодействовать продолжению переговорного процесса между США и КНДР.
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СМИ: На пляже в Новой Зеландии нашли «огромное пульсирующее» существо
Семья обнаружила «огромное пульсирующее» существо на пляже в Новой Зеландии в 90 км от Окленда, сообщает Fox News.
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Неизвестный открыл стрельбу в доме престарелых в Пенсильвании
Два человека погибли в результате стрельбы в американском штате Пенсильвания, инцидент произошёл в доме престарелых в городе Уэст-Честер.
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Замгоссекретаря США обсудил с главой МИД Грузии вопросы безопасности
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл обсудил с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани вопросы безопасности и сотрудничества между двумя странами.
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Строители приступили к устранению пустот на космодроме Восточный
Строители начали работы по устранению пустот под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме Восточный. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на строительную компанию, которая занимается ликвидацией полостей на объекте.
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Восемь человек погибли при наезде автомобиля на пешеходов в Колумбии
В Колумбии автомобиль въехал в толпу людей, в результате аварии погибли по меньшей мере восемь человек, также ранения получили ещё десять пешеходов. Об этом пишет El Tiempo.
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Итальянские СМИ выяснили причину удаления Роналду в матче Лиги чемпионов с «Валенсией»
Изучив видеозапись матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов между испанской «Валенсией» и итальянским «Ювентусом», сотрудники издания Sky Sport Italia выяснили причину удаления звёздного форварда Криштиану Роналду.
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Трамп посетил пострадавшие от урагана штаты Северная и Южная Каролина
Американский президент Дональд Трамп посетил штаты Северная и Южная Каролина, которые пострадали из-за урагана «Флоренс».
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Эксперт назвал ничью с «Викторией» в выездном матче ЛЧ неплохим результатом для ЦСКА
Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал игру ЦСКА в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с чешской «Викторией», который завершился результативной ничьей — 2:2.
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Тренер «Ювентуса»: система VAR помогла бы арбитрам разобраться в эпизоде с удалением Роналду
Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выразил мнение, что система видеопомощи арбитрам (VAR) помогла бы разобраться в эпизоде матча первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с испанской «Валенсией», по итогам которого с поля был удалён звёздный форвард Криштиану Роналду.
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Суд вынесет приговор экс-советнику Трампа по нацбезопасности Флинну 18 декабря
Суд вынесет приговор бывшему помощнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну 18 декабря.
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Игрок ЦСКА Обляков: в матче с «Викторией» мы действовали лучше и должны были побеждать
Полузащитник российского ЦСКА Иван Обляков прокомментировал игру команды в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с чешской «Викторией», который завершился результативной ничьей — 2:2.
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Чемпион мира по боксу Бенавидес сдал положительный допинг-тест на кокаин
Действующий чемпион мира по боксу во втором среднем весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) американец Дэвид Бенавидес сдал положительный допинг-тест.
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СМИ: Консерваторы предложат Мэй покинуть пост после марта 2019 года
Депутаты Консервативной партии Великобритании предложат премьер-министру страны Терезе Мэй покинуть пост «вскоре после марта 2019 года» — крайнего срока реализации брексита. Об этом пишет газета «The Telegraph» со ссылкой на документ с именами потенциальных кандидатов на должность премьера.
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Тренер «Виктории»: мы не должны были пропускать гол в компенсированное время матча Лиги чемпионов с ЦСКА
Главный тренер чешского клуба «Виктория» Павел Врба прокомментировал игру своей команды в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с российским ЦСКА, который завершился результативной ничьей — 2:2.
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СМИ: Режиссёр «Чёрной пантеры» снимет комедийный фильм о баскетболе с участием Леброна Джеймса
Режиссёр киноленты «Чёрная пантера» Райан Куглер был приглашён для работы над второй частью комедийного фильма о баскетболе «Космический джем», одну из главных ролей в котором сыграет трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс.
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Глава Южной Осетии заявил о готовности к диалогу с Грузией
Глава республики Южная Осетия (РЮО) Анатолий Бибилов в интервью «Известиям» заявил о готовности к диалогу с властями Грузии.
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Гончаренко рассказал, как ему удалось мотивировать игроков ЦСКА в перерыве матча с «Викторией»
Главный тренер российского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, каким образом ему удалось настроить своих подопечных на второй тайм матча футбольной Лиги чемпионов с чешской «Викторией», который «армейцы» начинали с отставанием в два мяча.
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ООН не намерена вмешиваться в переговорный процесс США и КНДР
Организация объединённых наций (ООН) не намерена вмешиваться в переговорный процесс между США и КНДР, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
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Владелец «Далласа» пожертвует $10 млн на благотворительность из-за ущемления прав женщин в клубе
Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан пожертвует $10 млн на благотворительность в качестве компенсации за многочисленные факты сексизма и нарушения прав женщин в принадлежащей ему организации.
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США готовы помочь России в поисковых работах в районе крушения Ил-20
Военно-морские силы США выразили готовность оказать России помощь при проведении поисковых работ в районе крушения самолёта Ил-20 в Средиземном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу 6-го флота США.
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«Реал» превзошёл достижение «Тоттенхэма», забив в 43-м домашнем еврокубковом матче подряд
Домашний матч первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с итальянской «Ромой» стал для испанского «Реала» 43-м кряду в рамках еврокубковых турниров, в котором команде удалось отметиться хотя бы одним забитым мячом.
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В России прошла масштабная тренировка боевых пусков зенитных ракет
Зенитчики Южного военного округа (ЮВО) выполнили учебные боевые пуски ракет по целям условного противника в семи регионах округа — на Ставрополье, Кубани, в Астраханской и Ростовской областях, в Дагестане, Северной Осетии и Крыму, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО полковника Вадима Астафьева.
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Футболист ЦСКА: команда показала характер, отыгравшись с 0:2 в матче с «Викторией»
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал игру команды в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с чешской «Викторией», который завершился результативной ничьей — 2:2.
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Шарапова может посетить теннисный «Кубок Кремля» в качестве почётного гостя
Россиянка Мария Шарапова, досрочно завершившая сезон-2018, может посетить теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля», стартующий 13 октября в Москве, в качестве почётного гостя.
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СМИ: Джордж Буш «вмешался в референдум» по переименованию Македонии
Бывший президент США Джордж Буш — младший «вмешался» в референдум по переименованию Македонии с призывом к гражданам страны «голосовать за соглашение» с Грецией, которое «откроет дорогу для вступления в НАТО». Об этом пишет греческое издание Tovima.
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В ЦСКА прокомментировали эпизод с отменённым голом Ахметова в матче ЛЧ с «Викторией»
Главный тренер российского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал решение французского арбитра Бенуа Бастьена отменить мяч полузащитника «армейцев» Ильзата Ахметова в ворота чешской «Виктории» в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов.
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Роналду расплакался после удаления в матче Лиги чемпионов с «Валенсией»
Португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог сдержать слёз после своего удаления в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с испанской «Валенсией».
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Оператор спутников опубликовал снимки следов авиаудара Израиля по САР
Оператор коммерческих спутников ImageSat International опубликовал фотографии, которые, по данным компании, демонстрируют результаты авиаудара ВВС Израиля по объектам Сирии, во время которого был ошибочно сбит российский самолёт Ил-20.
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Гончаренко считает, что ЦСКА заслуживал победы в матче Лиги чемпионов с «Викторией»
Главный тренер российского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру команды в матче футбольной Лиги чемпионов с чешской «Викторией», который завершился результативной ничьей — 2:2.
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Роналду впервые в карьере получил красную карточку в матче Лиги чемпионов
Удаление в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с испанской «Валенсией» стало для португальского форварда итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду первым в рамках турнира в профессиональной карьере.
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СМИ: ЦБ планирует ввести новые способы биометрической идентификации
Центробанк совместно с другими финансовыми организациями планируют ввести новые способы биометрической идентификации, сообщают «Известия» со ссылкой на регулятор.
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«Манчестер Сити» стал первым английским клубом в истории, проигравшим четыре матча ЛЧ подряд
Поражение от французского «Лиона» в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов в сезоне-2018/19 стало для английского «Манчестер Сити» четвёртым кряду в рамках турнира.
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Наместник Киево-Печерской лавры сообщил об угрозе захвата храмов УПЦ
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил об угрозе провокаций против храмов и монастырей Украинской православной церкви.
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Мяч Левандовски помог «Баварии» обыграть «Бенфику» в футбольной Лиге чемпионов
В матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов немецкая «Бавария» на выезде обыграла португальскую «Бенфику» со счётом 2:0.
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«Ювентус» в меньшинстве обыграл «Валенсию» в ЛЧ, Черышев вышел на поле во втором тайме
Туринский «Ювентус» в меньшинстве обыграл испанскую «Валенсию» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Янг Бойз» в матче ЛЧ
Английский «Манчестер Юнайтед» разгромил швейцарский футбольный клуб «Янг Бойз» в матче группового турнира Лиги чемпионов.
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«Реал» одержал разгромную победу над «Ромой» в матче ЛЧ
Мадридский «Реал» одержал разгромную победу над итальянской «Ромой» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
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Автомобиль наехал на группу пешеходов в Риме
Автомобиль наехал на группу пешеходов в Риме недалеко от Ватикана.
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«Манчестер Сити» уступил «Лиону» в домашнем матче ЛЧ
Английский «Манчестер Сити» на своём поле потерпел поражение от французского «Лиона» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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ЦСКА сыграл вничью с «Викторией» в матче ЛЧ, проигрывая по ходу встречи два мяча
Московский ЦСКА сыграл вничью с чешской «Викторией» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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На Украине назвали размер денежных потерь от теневого рынка топлива
Глава Счётной палаты Украины Валерий Пацкан рассказал, сколько страна потеряла денег из-за теневого рынка топлива.
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Семак рассказал, что Кокорин начал тренироваться в общей группе игроков «Зенита»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы с датским «Копенгагеном».
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Эрдоган рассчитывает на укрепление стратегического партнёрства с США
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает на укрепление стратегического партнёрства с США благодаря инвестициям и торговле, несмотря на кризис в двусторонних отношениях.
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Канадский теннисист Шаповалов заявил, что ощущает себя русским
Канадский теннисист Денис Шаповалов сказал, что во время победного матча турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) в Санкт-Петербурге с испанцем Адрианом Менендес-Масейрасом почувствовал себя дома.
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Скончался подозреваемый в стрельбе в Висконсине
Подозреваемый в стрельбе в Висконсине умер после полученных ранений.
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Эксперт прокомментировал сообщения о выдаче паспортов Венгрии украинцам
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН прокомментировал сообщения СМИ о том, что в венгерском консульстве украинцам выдают паспорта Венгрии, прося при этом не сообщать о получении документов украинским властям.