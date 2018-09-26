Le Monde: Макрон раскритиковал США в ООН, «не называя имён»

Выступление Эммануэля Макрона на трибуне Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке стало ответом на призывы президента США Дональда Трампа к суверенному подходу и изоляции Ирана, пишет Le Monde. Не упоминая США напрямую, Макрон раскритиковал «односторонний подход» некоторых держав, «считающих себя сильнейшими» и призвал к диалогу и многостороннему подходу в международной политике.
Выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке вскоре после президента США Дональда Трампа, заявившего о необходимости «изоляции» Ирана, Эммануэль Макрон призвал к разрешению иранского кризиса путём «диалога и многостороннего подхода», сообщает Le Monde. «Этот путь, односторонний путь, ведёт нас напрямую к краху и конфликтам, к всеобщей конфронтации всех со всеми в ущёрб каждому, даже тому, кто мнит себя сильнейшим», — заявил Макрон, обращаясь к США, но не упоминая их впрямую.
«Что поможет нам найти реальное решение ситуации в Иране и что уже позволило начать её стабилизировать? Право сильного? Одностороннее давление? Нет!» — добавил глава Франции.
Помимо этого, Макрон призвал «не подписывать торговых соглашений с державами, не соблюдающими условия Парижского соглашения» — снова имея в виду США, которые вышли из Парижского договора по климату в 2017 году.
В ходе выступления французский лидер призвал своего американского коллегу позволить Ирану продолжать экспорт нефти в целях снижения мировых цен на энергоресурсы. «Если Иран сможет продавать нефть, это положительно скажется на её цене! Это хорошо для поддержания мира и для мировых цен на нефть», — подтвердил Макрон в ходе пресс-конференции, последовавшей за выступлением.
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