Fox News: Иран и Китай стали главными «мишенями» выступления Трампа перед Совбезом ООН

Выступая в качестве председателя на заседании Совета Безопасности ООН, Дональд Трамп обрушился с критикой на Иран и Китай, сообщает Fox News. В то время как Тегеран был обвинён главой Белого дома в разжигании региональных конфликтов и поддержке терроризма, Пекин подвергся нападкам за «вмешательство» в предстоящие выборы в конгресс США, передаёт издание.

Выступая в качестве председателя на заседании Совета Безопасности ООН, президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Иран и Китай, передаёт Fox News.

Как сообщает издание, уже в начале выступления главы Белого дома его мишенями стали Сирия, Иран и Россия. По словам американского лидера «бойня, устроенная сирийским режимом», стала возможна благодаря Ирану и России. Кроме того, Трамп обвинил Иран в «экспорте насилия, террора и беспорядка» и разжигании конфликтов в регионе и за его пределами. В то же время американский лидер поблагодарил тройственный союз за приостановку атаки на Идлиб, предупредив, однако, что «мир наблюдает» за их действиями.

Что касается иранского ядерного соглашения, глава Белого дома подтвердил окончательный выход США из «кошмарной односторонней сделки, позволившей Ирану продолжать путь к созданию атомной бомбы и предоставившей режиму спасательный круг из наличности, когда он нуждался в ней больше всего». Кроме того, американский лидер объявил о намерении США ввести в отношении Ирана дополнительный пакет санкций, которые будут «жёстче, чем когда-либо прежде» с целью противостоять «широкому спектру злонамеренного поведения» Тегерана. При этом, как предупредил Трамп, «любой индивидуум или предприятие, не подчинившееся этим санкциям, столкнётся с суровыми последствиями».

Как сообщает Fox News, в следующей части своего выступления глава США переключил внимание на Китай, обвинив Пекин во вмешательстве в предстоящие в ноябре этого года выборы в конгресс. «Они не хотят моей или нашей победы, поскольку я первый президент в истории, бросивший вызов Китаю в области торговли», — заявил Трамп. Как отмечает издание, хотя американский лидер не уточнил о какого рода вмешательстве идёт речь, по всей видимости, он ссылался на опубликованный ранее собственный твит, в котором утверждалось, что Китай «активно пытается оказать влияние и изменить исход наших выборов, нацеливаясь на наших фермеров, скотоводов и работников промышленности по причине их верности мне».

Как передаёт сайт телеканала, в ответ на это глава МИД Китая Ван И заметил, что Пекин следует принципу невмешательства во внутренние дела других государств и не потерпит «безосновательных обвинений» в свой адрес.