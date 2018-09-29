Business Insider: Лавров обвинил США в подрыве международных соглашений

В ходе выступления по итогам заседания Генеральной ассамблеи ООН глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в подрыве международных соглашений в отношении мира на Ближнем Востоке, Ирана, изменения климата и торговли, сообщает Business Insider. Несмотря на это, российский министр подтвердил намерение Москвы сделать всё возможное для спасения иранской ядерной сделки.

Выступая с речью на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в подрыве международных соглашений в отношении мира на Ближнем Востоке, Ирана, изменения климата и торговли, сообщает Business Insider.

«Атакам подвергаются базовые принципы ближневосточного урегулирования, Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, обязательства в рамках Всемирной торговой организации, многостороннее соглашение по климату и многое другое», — заявил Лавров.

Как сообщает издание, при этом российский министр иностранных дел подтвердил намерение Москвы сделать всё возможное для сохранение иранского ядерного соглашения, заключённого мировыми державами в 2015 году.