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Business Insider: Лавров обвинил США в подрыве международных соглашений

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В ходе выступления по итогам заседания Генеральной ассамблеи ООН глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в подрыве международных соглашений в отношении мира на Ближнем Востоке, Ирана, изменения климата и торговли, сообщает Business Insider. Несмотря на это, российский министр подтвердил намерение Москвы сделать всё возможное для спасения иранской ядерной сделки.
Business Insider: Лавров обвинил США в подрыве международных соглашений
Reuters

Выступая с речью на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в подрыве международных соглашений в отношении мира на Ближнем Востоке, Ирана, изменения климата и торговли, сообщает Business Insider.

«Атакам подвергаются базовые принципы ближневосточного урегулирования, Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, обязательства в рамках Всемирной торговой организации, многостороннее соглашение по климату и многое другое», — заявил Лавров.

Как сообщает издание, при этом российский министр иностранных дел подтвердил намерение Москвы сделать всё возможное для сохранение иранского ядерного соглашения, заключённого мировыми державами в 2015 году.

 

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источник
Business Insider США Северная Америка
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выступление Генеральная Ассамблея ООН дипломатия Иран ООН Россия Сергей Лавров США
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