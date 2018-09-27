Смеются — значит уважают: Никки Хейли объяснила Fox News реакцию Генассамблеи ООН на речь Трампа

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Моя администрация добилась большего, чем практически любая администрация в истории нашей страны. Америка... Да, это правда...

(Участники Генассамблеи ООН смеются.)

ДОНАЛЬД ТРАМП: (Усмехается.) Не ожидал такой реакции. Но это ничего.

(Участники Генассамблеи ООН аплодируют.)

Это тот самый момент с президентом…

ЭЙНСЛИ ЭРХАРДТ, ведущая Fox News: Да. Давайте теперь представим нашу гостью — Никки Хейли, которая была губернатором великолепного штата Нью-Йорк. Президент назначил её…

СТИВ ДУСИ, ведущий Fox News: Южной Каролины.

ЭЙНСЛИ ЭРХАРДТ: Точно, Южной Каролины (смеётся).

СТИВ ДУСИ: (Улыбается.) Но сейчас она живёт в Нью-Йорке.

ЭЙНСЛИ ЭРХАРДТ: (Смеётся.) Я жила в обоих штатах и люблю их одинаково. Тем не менее поздравляем вас с успехами на посту постпреда. Мы вас очень любим. Как мне известно, вы находились в зале, когда раздался смех. Иногда СМИ могут интерпретировать что-либо одним образом, хотя на самом деле всё не так. Что же было? И почему последовала такая реакция?

НИККИ ХЕЙЛИ, постпред США при ООН: СМИ истолковали это совершенно неверно. Я каждый день имею дело с этими лидерами. Я точно знаю, что они думают. Любят ли они Америку? Нет. Уважают ли они Америку? Теперь да. Когда он сказал это, им понравилось, насколько он честен. Это было недипломатично, поэтому они посчитали его слова забавными. Когда он выступает и говорит очень правдиво, их это поражает.

Они к этому не привыкли.

НИККИ ХЕЙЛИ: Они к этому не привыкли. Но должна вам сказать, что весь вчерашний день они из кожи вон лезли, чтобы сфотографироваться с ним, чтобы сказать ему, какой великолепной была его речь, насколько сильной она была. Вне зависимости от того, говорил он нечто хорошее или нет, им понравилось, что он честен с ними. И они никогда ничего подобного не видели. Тут было и уважение. Я наблюдала за тем, как СМИ пытались показать это как проявление неуважения. Но это было не так. Им понравилось быть с ним. Это единственный случай, когда можно было увидеть, что в зале не было ни одного свободного сидячего места.

Дата выхода в эфир 26 сентября 2018 года.