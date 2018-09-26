CNN: своим бахвальством на Генассамблее ООН Трамп рассмешил весь мир

Выступая на Генассамблее ООН, американский президент в очередной раз решил похвастать достижениями своей администрации, чем вызвал лишь смех в зале, передаёт CNN. Позже в интервью журналистам Дональд Трамп попытался представить всё случившееся в качестве заготовленной шутки. Но ранее он произносил подобные речи «предельно серьёзно», отмечает ведущая телеканала.

Мир смеётся над президентом Трампом. Президент стоял перед дипломатами из 193 стран мира. Он выступал с важнейшим обращением к миру в качестве лидера самой влиятельной нации в мире. И как на это отреагировал мир сегодня? Смехом, в буквальном смысле.

Президент Трамп начал своё обращение к мировым лидерам примерно так же, как он начинает свои предвыборные речи, хвастая своими достижениями. Но посмотрите на реакцию.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Моя администрация добилась большего, чем почти любая администрация в истории нашей страны. Америка... Да, это правда...

(Участники Генассамблеи ООН смеются.)

ДОНАЛЬД ТРАМП: (Усмехается.) Не ожидал такой реакции. Но это ничего.

(Участники Генассамблеи ООН аплодируют.)

Не ожидал такой реакции? Возможно. Но реакция была именно такой. И она вышла далеко за пределы этого зала. Перед вами заголовки мировых СМИ только за последние несколько часов. От России до Канады, от Англии до Испании — все они отмечают, что мировые лидеры посмеялись над президентом Трампом.

Итак, наверняка вы, как и мы все, задаётесь вопросом: что президент говорит теперь? Смотрим.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Какие чувства у вас вызвал смех в зале?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Это было здорово. Это и должно было вызвать смех. Но это было здорово.

То есть эта шутка была запланирована с самого начала? Он, действительно, хотел, чтобы люди посмеялись над тем, как он хвастает своими достижениями? Но он выглядел таким предельно серьёзным во всех остальных случаях, когда делал точно такое же заявление.

ДОНАЛЬД ТРАМП в интервью Fox News: Мы добились намного больше, чем любой президент в первый год правления.

ДОНАЛЬД ТРАМП на встрече с избирателями: Ни одна администрация не добивалась большего за первые 90 дней.

И теперь выясняется, что всё это было шуткой. И если это так, то кто теперь смеётся? Позволю вам ответить на этот вопрос.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 25 сентября 2018 года.