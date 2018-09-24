Axios: одной Россией ограничиваться не будут — Вашингтон сведёт счёты и с Китаем

В ближайшие несколько недель администрация президента США Дональда Трампа планирует начать масштабную кампанию против Китая, сообщает Axios. В рамках предстоящего ответа Вашингтона на «враждебные действия» Пекина единым фронтом должны выступить Белый дом, Пентагон, а также министерства финансов и торговли Соединённых Штатов, отмечает новостной портал.

В ближайшие несколько недель администрация президента США Дональда Трампа планирует начать масштабную кампанию против Китая, сообщает американский новостной портал Axios со ссылкой на свои источники в Белом доме.

В частности, команда Трампа якобы намерена обнародовать новую информацию о «враждебных действиях» Пекина против государственного и частного секторов США и предпринять соответствующие меры, отмечает автор статьи Джонатан Суон.

«Россия не станет единственной угрозой (для нас. — ИноТВ). Китаем займёмся тоже», — заверил журналиста Axios источник в администрации Дональда Трампа.

В рамках предстоящей кампании против Китая единым фронтом должны выступить Белый дом, Пентагон, а также министерства финансов и торговли Соединённых Штатов, уточняет Суон.

Администрация Дональда Трампа также призовёт Китай к ответу за «злонамеренные действия»: за кибератаки, вмешательство в выборы и кражи интеллектуальной собственности, рассказал журналисту американского новостного портала источник в Белом доме.

Кроме того, продолжает Суон, в наличии у администрации президента США, предположительно, имеется «огромное количество данных», которые подкрепят обвинения Вашингтона в адрес Пекина.

«Мы собираемся показать, как китайцы проникали в Соединённые Штаты», — предупредил журналиста Axios источник.

Впрочем, пишет Суон, ни один из источников в Белом доме так и не объяснил, почему в администрации Трампа решили пойти на подобный шаг именно сейчас, ведь «агрессию» Китай проявляет уже далеко не первый год.