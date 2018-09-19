Foreign Policy: ВВС США планируют масштабное расширение с оглядкой на Россию и Китай

Министр ВВС США Хизер Уилсон предложила усилить боевые эскадрильи почти на 25%, пишет Foreign Policy. По словам издания, эта дорогостоящая инициатива совпадает с основной концепцией Пентагона, которая подразумевает смену фокуса с борьбы против терроризма на подготовку к потенциальному конфликту с «почти равным противником» — Россией или Китаем.

ВВС США установили, что им необходимо усилить боевые эскадрильи почти на 25%, чтобы вести конфликт с такими великими державами, как Китай и Россия. Таким образом американское ведомство дало понять, что намеренно добиться крупнейшего увеличения со времён окончания холодной войны, пишет Foreign Policy.

Глава ВВС США Хизер Уилсон заявила, что она планирует увеличить число действующих эскадрилий с 312 до 386 к 2025 — 2030 году. Эта инициатива соответствует позиции американского министра обороны Джеймса Мэттиса, который предлагает переключиться с борьбы против ближневосточного терроризма на подготовку к потенциальному конфликту с «почти равными соперниками», отмечает издание.

По мнению американских военных, последние несколько десятилетий Москва и Пекин изучали военную стратегию Вашингтона. Они инвестировали в технологии, призванные лишить США преимущества. Поэтому новая структура ВВС должна противостоять наступательным и оборонительным средствам, которые разрабатывают Россия и Китай, в том числе авиации дальнего действия и ядерному оружию.

Согласно плану Уилсон, ВВС США должны расширить личный состав и парк авиатехники. В частности министр призывает принять на вооружение больше бомбардировщиков, истребителей, дозаправщиков, самолётов-разведчиков и беспилотников. Кроме того, она предлагает увеличить число боевых эскадрилий, занимающихся космическими операциями и кибербезопасностью.

В предложении Уилсон основной упор делается на увеличении эскадрилий бомбардировщиков — с девяти до 14. Глава ВВС связывает это с необходимостью присутствию авиации данного типа в тихоокеанском регионе, где в последнее время активизировался Китай.

Чиновники отказались сообщать стоимость их инициативы. Но весьма вероятно, она обойдётся американским налогоплательщикам в несколько десятков миллиардов долларов, обращает внимание издание.

Так, для увеличения числа эскадрилий на 25% потребуется примерно 40 тыс. новых пилотов. В результате, по словам самой Уилсон, общий состав ВВС США вырастет до порядка 717 тыс. человек.

По оценке специалиста Центра стратегических и международных исследований Тодда Харрисона, после увеличения личного состава американских ВВС их ежегодные оперативные расходы вырастут на $13 млрд. И это притом, что они уже тратят $53 млрд. в год на операции, подготовку и набор новых кадров, подчёркивает аналитик.

Знакомый с вопросом источник сообщил Foreign Policy, что это увеличение может оказаться ВВС США не по карману. Впрочем, Уилсон тоже признаёт, что закупка новых самолётов — непростая задача.

«Мы не питаем иллюзий относительно бюджетных реалий. Вместе с тем, мы полагаем, что должны дать нашим соотечественникам честный ответ о том, что требуется для защиты жизненно важных национальных интересов нашей страны в рамках данной нами стратегии», — заявила она.

Между тем Кристофер Пребл из вашингтонского Института Катона утверждает, что Пентагону нужна новая стратегия, а не дополнительные средства. «Мы берём взаймы деньги для финансирования нашей армии у страны, от которой, как считается, мы должны защищаться», — пояснил аналитик, имея в виду Китай.

Но Уилсон настаивает, что национальной безопасности США грозят серьёзные последствия, если их ВВС не будут увеличены. «Это означает, что разрыв между нами и ведущими противниками начнёт сокращаться. Это означает, что в кризисной ситуации у президента Соединённых Штатов окажется меньше возможностей. И это означает рост риска того, что мы не сможем выполнить задачи, которые на нас возлагает Стратегия национальной обороны», — заявила она.