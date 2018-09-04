National Interest: Су-35 — самый страшный кошмар для ВВС США

Су-35 — это, возможно, самый боеспособный самолёт ВВС Народно-освободительной армии Китая, пишет The National Interest. И этот российский истребитель — самый страшный кошмар для американских военно-воздушных сил, говорится в статье.
Су-35 — это «самый страшный ночной кошмар» для ВВС США, пишет The National Interest. Китай, принимая этот самолёт на вооружение, значительно повышает свой военный потенциал, поскольку в случае войны он станет серьёзной головной болью для американских сил.
Если не принимать во внимание китайский истребитель Chengdu J-20, который вряд ли когда-нибудь достигнет полной функциональности, то российский самолёт, — пожалуй, самый боеспособный истребитель ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Особенно если Су-35 вооружить ракетами класса «воздух — воздух», такими как PL-15, тогда он сможет атаковать американские самолёты-заправщики и прочие воздушные суда поддержки, например самолёты авиационного комплекса радиообнаружения и наведения (AWACS) E-3, которые играют решающую роль при проведении воздушных операций над Тихим океаном.
Согласно данным Министерства обороны КНР, Су-35 уже находится на службе ВВС НОАК.
«Су-35 — многоцелевой истребитель, способный вести воздушные бои и наносить прицельные удары по наземным и надводным целям, — заявил ещё в апреле этого года официальный представитель оборонного ведомства Китая полковник У Цянь. — В настоящее время авиационные воинские части ВВС НОАК были укомплектованы истребителями Су-35».
Эти передовые истребители четвёртого поколения являются серьёзным подспорьем для китайских военно-воздушных сил и могут успешно использоваться Пекином для операций над Южно-Китайским морем и Тайваньским проливом.
Кроме того, У Цянь пообещал, что Китай предпримет определённые шаги, в случае если Тайвань попытается официально объявить о своей независимости.
В последнее время Китай проводит учения в регионе близ Тайваня, который она считает своей отколовшейся провинцией. Если ситуация обострится, Су-35 может сыграть заметную роль в любой попытке Китая подчинить себе данный остров, пишет The National Interest.
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