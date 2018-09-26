Обозреватель WSJ: низкопоклонство Трампа перед Путиным не мешает США ещё активнее помогать Украине

Украинцы всё оптимистичнее относятся к Трампу, пишет журналист Джудит Миллер в своей статье для The Wall Street Journal.

«Низкопоклонство президента Трампа перед президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки в июле встревожило весь мир», — говорится в статье.

Особую тревогу эта встреча вызвала у Украины, которая уже четыре года обороняется в рамках вялотекущей войны с Россией. Тем не менее, несмотря на «непонятную любовь» президента США к российскому лидеру, украинцы заявляют, что политика Трампа, на удивление, благосклонна к Киеву и враждебна по отношению к Москве. По мнению украинцев, Трамп в некотором роде оказался гораздо лучше своего предшественника Барака Обамы.

«У администрации Трампа довольно здравая внешняя политика по отношению к России, Украине и этому региону, — заявил экс-посол США в России Майкл Макфол. — Проблема заключается в том, что президент не согласен с политикой своей же администрации».

Напряжённость, возникшая из-за противоречий между заявлениями Трампа и действиями его администрации по таким вопросам, как Украина, Россия, Афганистан, НАТО и даже Северная Корея, приводит в замешательство внешнеполитическую элиту различных стран мира, говорится в статье. На недавней ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве несколько её участников обратили внимание на эту парадоксальную ситуацию.

Самого Трампа, похоже, мало волнует Украина, отмечается в статье. Он нередко заявлял своим помощникам, что предпочитает дистанцироваться от её борьбы против России, «которая всё ещё оккупирует 7 процентов украинской территории и у которой в этом индустриальном центре страны, по оценкам, находятся 45 тысяч военных и поддерживаемых правительством наёмников», — утверждается в статье.

Однако в целом в украинской политике США практически нет и намёка на подобное безразличное отношение. Администрация Трампа продала Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin. А ведь бывший американский лидер Барак Обама отказывался пойти на этот шаг. Кроме того, Вашингтон одобрил предоставление Киеву крупной экономической и военной помощи и пообещал в октябре этого года вместе с Украиной и рядом других стран провести в украинском воздушном пространстве учения.

Украинский президент Пётр Порошенко, комментируя «вербальное низкопоклонство» Трампа перед Россией, заявил, что его это не тревожит.

В беседе с автором статьи украинский лидер заявил: «Администрация оказывает большую поддержку Украине. Дональд Трамп — это не правительство. Есть конгресс, суды и народ. Между тем мы провели с ним очень хорошие, продуктивные встречи, и американский народ оказывает нам очень серьёзную поддержку».

Схожей точки зрения придерживается бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая перед намеченными на март 2019 года президентскими выборами пока, согласно опросам, опережает нынешнего главу государства. Как заявил ключевой советник Тимошенко Григорий Немыря, в ходе её прошлогодней короткой встречи с Трампом последний заверил экс-премьера в том, что будет «присматривать» за Украиной в её конфликте против России.

Альянс администрации Трампа с Киевом имеет смысл, поскольку защита Украины от российской агрессии может принести огромные выгоды, пишет обозреватель The Wall Street Journal. В частности, ведение Россией кибервойны против её соседей привлекло внимание американских и европейских аналитиков, которые считают, что тактика Москвы демонстрирует российские амбиции и её способность действовать против других стран.