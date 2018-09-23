SZ: «вторжение» на территорию РПЦ грозит крупнейшим церковным расколом за последнюю тысячу лет

Московский патриархат «вне себя от гнева» после того, как Вселенский патриарх выразил готовность даровать автокефалию православной церкви на Украине, пишет Süddeutsche Zeitung. Если же Варфоломей, предупредили в Москве, продолжит свою «антиканоническую деятельность», то РПЦ будет вынуждена разорвать евхаристическое общение. А это уже будет крупнейшим церковным расколом с тех пор, как почти тысячу лет назад разошлись дороги Рима и Византии, констатирует журналист немецкой газеты.

Русская православная церковь «вне себя от гнева» после того, как Вселенский патриарх Варфоломей выразил готовность даровать автокефалию православной церкви на Украине, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.



«И действительно, для всего православного мира это потрясение исторического масштаба. На внеочередном заседании Синода Московского патриархата, состоявшегося в прошлые выходные в Даниловском монастыре, епископы Русской православной церкви даже вели речь о «вторжении» на их территорию», — отмечает автор статьи Юлиан Ханс.



Седьмого сентября, напоминает журналист Süddeutsche Zeitung, патриарх Константинопольский Варфоломей отправил на Украину двух своих посланников, чтобы те подготовили предоставление автокефалии православной церкви на Украине. Тем самым предстоятель Константинопольской церкви «поддался настойчивым уговорам Киева», считает Ханс.



Ещё в апреле, уточняет автор, депутаты Рады попросили патриарха Варфоломея признать независимость православной церкви на Украине. В августе же, во время аудиенции в Стамбуле, президент Пётр Порошенко ещё раз подчеркнул важность просьбы украинских парламентариев.



«Перед президентскими выборами в марте следующего года (для Порошенко. — ИноТВ) было бы большим успехом, если бы братья по вере во всём мире признали независимость украинской церкви», — подчёркивает журналист немецкой газеты.



Впрочем, по мнению теолога из берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований Регины Эльснер, страдают от этого противостояния в первую очередь верующие на Украине. Для них часто не имеет значения, к какому патриархату принадлежит их церковь — Московскому или Киевскому. Несмотря на то что на богослужениях совершаются одни и те же обряды, а люди почитают одних и тех же святых, «к ним всё равно относятся так, как будто они не принадлежат к сообществу православных христиан», поясняет Эльснер.



Если же Варфоломей действительно дарует автокефалию православной церкви на Украине, то патриарх Московский и вся Руси Кирилл «лишится чуть ли не трети прихожан, а вместе с этим доходов, имущества и недвижимости», продолжает Ханс.



«Российские СМИ уже расписывают кошмарные сценарии, в которых развернуться кровопролитные столкновения за церковные здания», — утверждает автор статьи.



Тем временем, в качестве первой реакции на отправку посланников в Киев Московский патриархат «разорвал все отношения со Стамбулом», сообщает журналист Süddeutsche Zeitung.



«Патриарха Константинопольского больше не поминают за богослужением. Если Варфоломей продолжит свою «антиканоническую деятельность», то РПЦ будет вынуждена разорвать евхаристическое общение, предупредил представитель Московского патриархата. А это уже будет крупнейшим церковным расколом с тех пор, как почти тысячу лет назад разошлись дороги Рима и Византии», — констатирует автор статьи Юлиан Ханс.