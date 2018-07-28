112: «не каноническая территория РПЦ» — Порошенко остался доволен посланием Вселенского патриарха
Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать автокефалию Украинской православной церкви, сообщает «112 Украина».
Соответствующее послание зачитал представитель делегации Вселенского патриархата епископ Едмонтский Украинской православной церкви в Канаде Илларион во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко по случаю 1030-летия «Крещения Киевской Руси», уточняет телеканал.
«Признавая высокую ответственность первопрестольной Константинопольской церкви, которая никогда не переставала и не смирялась перед незаконными и неканоническими ситуациями, которые потрясали естественное функционирование православной церкви, и в эти ответственные времена она взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью даровать украинской церкви автокефалию», — говорится в послании.
В свою очередь, украинский лидер поблагодарил патриарха Варфоломея за позицию, которую тот избрал в отношении Украинской православной церкви, продолжает «112 Украина».
«Для большинства украинцев являются очень важными слова Его Святейшества о том, что Украина не является канонической территорией российской православной церкви. Что передача в XVII веке контроля Москве происходила неканоническим образом. И так же, как и мы, Его Святейшество считает нашей Матерью-Церковью именно Константинопольский патриархат», — отметил Порошенко.
«Это исторический момент не только для Украины и украинской церкви — вернуться в лоно Церкви-Матери», — добавил президент.
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