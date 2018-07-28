112: «не каноническая территория РПЦ» — Порошенко остался доволен посланием Вселенского патриарха

Во время встречи с президентом Украины глава делегации Вселенского патриархата зачитал послание, в котором говорится о намерении Вселенского патриарха Варфоломея даровать автокефалию Украинской православной церкви, сообщает «112 Украина». «Для большинства украинцев являются очень важными слова Его Святейшества о том, что Украина не является канонической территорией РПЦ и что передача в XVII веке контроля Москве происходила неканоническим образом», — отметил Пётр Порошенко.

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать автокефалию Украинской православной церкви, сообщает «112 Украина».

Соответствующее послание зачитал представитель делегации Вселенского патриархата епископ Едмонтский Украинской православной церкви в Канаде Илларион во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко по случаю 1030-летия «Крещения Киевской Руси», уточняет телеканал.

«Признавая высокую ответственность первопрестольной Константинопольской церкви, которая никогда не переставала и не смирялась перед незаконными и неканоническими ситуациями, которые потрясали естественное функционирование православной церкви, и в эти ответственные времена она взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью даровать украинской церкви автокефалию», — говорится в послании.

В свою очередь, украинский лидер поблагодарил патриарха Варфоломея за позицию, которую тот избрал в отношении Украинской православной церкви, продолжает «112 Украина».

«Для большинства украинцев являются очень важными слова Его Святейшества о том, что Украина не является канонической территорией российской православной церкви. Что передача в XVII веке контроля Москве происходила неканоническим образом. И так же, как и мы, Его Святейшество считает нашей Матерью-Церковью именно Константинопольский патриархат», — отметил Порошенко.

«Это исторический момент не только для Украины и украинской церкви — вернуться в лоно Церкви-Матери», — добавил президент.