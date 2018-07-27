Корреспондент: СБУ попыталась заблокировать верующих Московского патриархата

Сотрудники Службы безопасности Украины попытались помешать верующим УПЦ Московского патриархата добраться до Киева. Как передаёт «Корреспондент», силовики под надуманным предлогом остановили колонну автобусов с паломниками, которые направлялись в столицу на крестный ход, посвящённый Дню Крещения Руси.

Сотрудники СБУ ночью заблокировали проезд на набережной магистрали в Запорожье пяти автобусам с верующими Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, которые отправлялись в Киев. Как передаёт «Корреспондент», священник Александр Микитенко рассказал журналистам, что во время остановки к ним подъехали четыре легковых автомобиля представительского класса.

«Из автомобилей вышло около десяти сотрудников СБУ. Они заявили, что якобы поступило сообщение о минировании наших автобусов. Эти люди в грубой форме потребовали от священника нашей колонны, чтобы им покорились и все вышли из автобусов и дали возможность их осмотреть взрывотехникам, которые якобы должны подъехать», — рассказал священник.

Он отметил, что в течение более полутора часов к ним так никто и не приехал.

«Сотрудники СБУ составили половину протокола, опрашивая меня, а когда начали снимать на видеокамеру, куда-то отошли. Сейчас стоят подальше от нас, опасаясь камер телефона. А мы стоим на обочине и ждём дальнейших указаний от СБУ», — рассказал священник.

После того как представитель СБУ закончил составлять протокол, а верующие написали встречный протокол, паломники продолжили свой путь к столице.

Как напоминает издание, ранее из источников в Украинской православной церкви Московского патриархата появилась информация, согласно которой радикальные организации собираются блокировать проезд паломников из Нежинской, Черновицкой, Ровенской и Одесской епархий на крестный ход в Киеве 27 июля.