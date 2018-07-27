Корреспондент: СБУ попыталась заблокировать верующих Московского патриархата
Сотрудники СБУ ночью заблокировали проезд на набережной магистрали в Запорожье пяти автобусам с верующими Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, которые отправлялись в Киев. Как передаёт «Корреспондент», священник Александр Микитенко рассказал журналистам, что во время остановки к ним подъехали четыре легковых автомобиля представительского класса.
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