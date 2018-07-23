Вести: верующих Московского патриархата лишили автобусов для крестного хода в Киеве

По информации из источников в Украинской православной церкви Московского патриархата, власти негласно запретили перевозчикам везти верующих на молебен в Киеве. Как пишут «Вести», таким образом чиновники пытаются искусственно создать видимость того, что верующих Московского патриархата меньше, чем сторонников УПЦ Киевского патриархата.

В Киеве молебен на Владимирской горке и крестный ход 27 июля находится под вопросом из-за массового блокирования мероприятий в честь 1030-летия со Дня Крещения Руси, сообщает епархия Украинской православной церкви Московского патриархата. Как пишут «Вести», чиновники запретили всем перевозчикам района ехать в этот день в Киев. В свою очередь, на следующий день 28 июля организацией автобусов для участия в торжествах УПЦ Киевского патриархата занимаются сами местные администрации.

«Все перевозчики начали массово отказывать — все те, кто имеет свои автопарки, все владельцы микроавтобусов. Называют разные причины, но неофициально рассказывают, что 27 июля выходить на рейсы в направлении Киева им запретили спецслужбы», — сообщил протоиерей Овручской епархии Олег Доминский.

Священник отметил, что таким образом власти пытаются искусственно создать видимость того, что верующих Московского патриархата меньше, чем сторонников УПЦ Киевского.

Автор материала также отмечает, что аналогичная информация поступает из Запорожской, Сумской, Черкасской и Херсонской областей, а также из Тернополя.