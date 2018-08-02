Boulevard Voltaire поставил отношение Путина к церкви в пример Макрону

В России, как и во Франции, революция положила конец многовековому союзу государства и христианской веры, напоминает Boulevard Voltaire. Однако, если в России сегодня «всё вернулось на места», и президент страны не упускает случая помолиться вместе с согражданами и отдать дань наследию православной церкви, то во Франции подобное «невозможно представить», отмечает автор.

1030 лет назад князь Владимир принял крещение, обратив Киевскую Русь в православную веру, которую в 1917 году большевики объявили «опиумом для народа», напоминает Boulevard Voltaire. Похожим образом, Хлодвиг I в 496 году крестился в Реймсе, что послужило началом длительного союза Франкского государства с католической церковью, которому положила конец Великая французская революция.

Сегодня в России «всё вернулось на свои места», замечает издание: десятки тысяч православных верующих собрались на Соборной площади в Москве для празднования годовщины Крещения Руси. Помимо Патриарха Московского Кирилла и предстоятеля Александрийской Православной Церкви Феодора II, в этой «невероятно пышной и торжественной» церемонии принял участие и президент России Владимир Путин, который «никогда не упускает случая» помолиться вместе с согражданами. Стоя у подножия «гигантской статуи» князя Владимира, он говорил о том, что православие «обратилось к человеку, к его совести и его душе, обратилось с вечным призывом к милосердию, добру и любви», и утверждал, что «священный долг» страны — сохранять и преумножать духовное наследие православной церкви.

При этом возможно ли вообразить, чтобы Эммануэль Макрон, который, подобно Хлодвигу, попросил крестить себя в юности, праздновал крещение Франции? — задаёт риторический вопрос автор статьи. Разумеется, нет, поскольку католичество, религия французских королей, уступило место «светскому государству» — «религии республиканцев». «Эммануэль Макрон, как и любой другой французский президент, никогда бы не отправился в Реймс, на место крещения Хлодвига, чтобы напомнить французам об их долге перед церковью», — сетует журналист.

В этой связи неудивительным выглядит тот факт, что «никогда ещё Франция не подвергалась такому числу христианофобских актов». 34 поджога, а также множественные акты вандализма в отношении французских церквей и кладбищ не вызывали никакого осуждения у французского президента, что само по себе является «ясным свидетельством того, во что превратились наши власти», с сожалением констатирует издание.