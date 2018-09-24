Rheinische Post Оригинал

Порошенко: на восточном фланге НАТО украинцы сражаются за демократию, свободу и западные ценности

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Уже сегодня Украина играет важную роль в борьбе с «российской агрессией» на восточном фланге НАТО, заявил в интервью Rheinische Post Пётр Порошенко. «При этом мы сражаемся не только за себя, но и за Европу, демократию, свободу, Запад и западные ценности», — заверил украинский президент.
Порошенко: на восточном фланге НАТО украинцы сражаются за демократию, свободу и западные ценности
Reuters

Впервые за «300-летнюю историю Украины» подавляющее большинство украинцев поддерживает вступление страны в Европейский союз и Североатлантический альянс, заявил в интервью немецкой газете Rheinische Post президент Украины Пётр Порошенко.

«И кто поспособствовал этой смене настроений? Путин! Он нас сплотил», — констатировал украинский лидер.

По мнению Петра Порошенко, Российская Федерация просто не оставляет Украине другого выбора, кроме как стать членом НАТО.

«Если Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, больше не придерживается международного порядка и международного права, то для нас Североатлантический альянс — это единственная гарантия выживания», — подчеркнул президент Украины.

Порошенко напомнил, что после распада Советского Союза Российская Федерация выступила гарантом государственного суверенитета Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.

«И каков же результат? Путин аннексировал Крым и развязал войну на востоке моей страны, — отметил украинский лидер. — Слава богу, украинцы — оптимистичный народ и не так быстро падают духом. И я, их президент, практически обязан олицетворять надежду на победу в этом конфликте».

В ходе интервью Пётр Порошенко также оценил шансы Украины на вступление в Североатлантический альянс.

«В настоящее время мы тратим шесть процентов валового внутреннего продукта на армию. И я считаю, что тем самым мы фактически уже сегодня играем важную роль в борьбе с российской агрессией на восточном фланге НАТО. При этом мы сражаемся не только за себя, но и за Европу, демократию, свободу, Запад и западные ценности», — заверил украинский лидер.

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источник
Rheinische Post Германия Европа
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