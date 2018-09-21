Тимошенко: Порошенко — это лицо коррупционной системы власти

Существующая на Украине «коррупционная государственная система», которую олицетворяет Пётр Порошенко, должна быть демонтирована. Об этом в интервью The Washington Post заявила экс-премьер страны Юлия Тимошенко. По её словам, действующий президент смешивает политику и бизнес, прикрываясь ура-патриотической риторикой.

Четыре года назад, когда украинцы вышли на улицы и свергли «пророссийского президента» Виктора Януковича, казалось, что для страны наступает «новая жизнь». Для бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко эти события означали освобождение из тюрьмы, пишет The Washington Post.

Сегодня она лидирует среди кандидатов на предстоящих в марте следующего года президентских выборах. У Тимошенко не только большое число сторонников, но и множество критиков. Некоторые опасаются, что она «слишком близка» к Москве и может «скомпрометировать недавно обретённую страной независимость».

Однако в интервью издания экс-премьер отвергла предположение, что она когда-либо была пророссийским политиком. «Теория о моих особых отношениях с Путиным была впервые запущена Полом Манафортом в 2006 — 2007 году. Прокурор Мюллер опубликовал документы, демонстрирующие, что Манафорт получил миллионы долларов для моей дискредитации. Это было частью его работы на Януковича», — подчеркнула Тимошенко.

«Действующий украинский президент фактически по второму кругу использует аргументацию, выдуманную Манафортом и его командой. Очевидная цель этих ложных домыслов — скомпрометировать меня перед выборами. Но люди им не верят», — добавила она.

Политик признала, что решить конфликт в Донбассе будет непросто. Но при этом Киев не собирается капитулировать ради «так называемого мира». «Мы не можем принять мир на условиях Путина. Мы считаем, что мир можно достичь только при полном восстановлении территориальной целостности Украины», — отметила Тимошенко.

По её словам, Запад также может внести свою лепту, а именно «усилить санкции и давление» на Путина. Более того, Украине необходимо укрепить оборону и получить больше высокоточного оружия. Но самое главное — страна должна стать сильнее и привлекательнее в экономическом плане, чтобы люди из неё не уезжали.

«Ахиллесова пята Украины — слабая и коррумпированная государственная система. Нам придётся её демонтировать. Нам придётся отделить политику от бизнеса, потому что настоящий бизнес, обеспечивающий рост экономики, становится жертвой коррумпированных политических лидеров», — пояснила Тимошенко.

«Порошенко олицетворяет эту коррупционную систему власти», — подчеркнула экс-премьер.

По её мнению, украинский президент смешивает политику и бизнес. Он организует коррупционные схемы, чтобы обогащаться на государственных контрактах. И об этой деятельности прекрасно известно всей стране.

«Отвратительно то, что с недавних пор он стремится прикрыть эти коррупционные поступки ура-патриотической риторикой. Именно поэтому у него такой низкий рейтинг. Люди не могут понять, как этот человек может быть таким патриотом, учитывая что его предприятия в России ежегодно платят в виде налогов более $100 млн. Вот почему сегодня действующего президента поддерживают максимум 10%», — обратила внимание политик.

Между тем, по словам Тимошенко, ещё до начала предвыборной кампании за неё уже готовы отдать свой голос 23% украинцев. Поэтому она не сомневается, что на грядущем голосовании её ждёт успех.

«Я одержу победу, и Украина вступит в ЕС и НАТО. И она станет сильной и процветающей», — пообещала Юлия Тимошенко.