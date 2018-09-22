Spiegel: «налоговые мошенники» грабят изнурённую Украину прямо на глазах у ЕС

Украинская казна теряет миллиарды евро из-за развернувшегося в стране налогового мошенничества, пишет Der Spiegel. При этом Брюссель продолжает выписывать чеки Киеву и просто наблюдает, как различные украинские предприятия и концерны применяют сомнительные схемы по уходу от налогов и тем самым элементарно «грабят изнурённую кризисом Украину», отмечает немецкое издание.

Украина теряет миллиарды евро из-за развернувшегося в стране мошенничества с налогами. Различные украинские предприятия и концерны применяют сомнительные схемы по уходу от налогов и тем самым элементарно «грабят изнурённую кризисом Украину», пишет Der Spiegel.



«В свою очередь, Европейский союз просто наблюдает — и то и дело предоставляет новые кредиты и финансовую помощь», — недоумевают авторы статьи Петер Мюллер и Кристиан Райерман.



Из-за «тёмных» схем по уходу от налогов ежегодно бюджет Украины не досчитывается почти €750 млн. К такому выводу пришли авторы исследования, которое было проведено по заказу фракции левых и скандинавских зелёных в Европарламенте и с которым ознакомились журналисты немецкого журнала.



Цифры же, которые приводят проводившие исследование эксперты, Мюллер и Райерман посчитали «особенно примечательными». С 2014 года Евросоюз оказал Украине финансовую помощь в размере €11 млрд. Только за это время из-за мошенничества с налогами в украинскую казну не поступило порядка €3 млрд, отмечают авторы статьи.



И вот теперь в Брюсселе засомневались, разумно ли были инвестированы деньги европейских налогоплательщиков, продолжают журналисты Der Spiegel. Несмотря на то что в Европарламенте сразу несколько комиссий занимаются рассмотрением дел о люксембургских (Luxleaks) и панамских (Panama Papers) утечках, «большинство депутатов закрывают глаза на происходящее на Украине: в частности потому, что из-за российской агрессии не хотят критиковать правительство в Киеве слишком сильно».



«Группам олигархов по-прежнему выписываются незаполненные денежные чеки и предоставляются льготы», — заверил в интервью Der Spiegel депутат Европейского парламента от фракции левых Хельмут Шольц.



Полностью с ним согласен эксперт по внешнеполитическим вопросам партии СДПГ в Европарламенте Кнут Флекенштайн: «Нет никаких сомнений, что к Украине Европейский союз относится не так строго, как к другим странам».